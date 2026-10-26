MI Fulles que ha a LA nat fent SI caure el MI temps

LA bufen SI contra MI corrent LA les vols a SI braçar.

MI Jugues a LA creure't SI qui no MI ets

LA i amb un SI plec DO#m d'argu LA ments et vas SI disfressant.

DO#m Omples so LA vint la SI sole MI dat amb LA la fe SI lici DO#m tat

LA que com SI pres a grams.



MI I et descui LA des d'un SI cor MI ple de rovell

LA que es SI mou fet DO#m un cabdell.

LA Maldestre ha in SI tentat no fer-se gran.



LA Su SI res tot MI sol

LA en SI mig MI d'un oceà, sense port.

LA La SI vida DO#m se te'n va com la sort,

FA#m que s'ha LA cansat d'esperar.

Fa SI massa MI temps que fuges de tot.

LA Ca SI mines MI sense anar mai enlloc.

LA I SI vius ape DO#m daçant el teu món

RE que se SI t'està desmuntant

MI a mida que veus l'engany.



Busques la LA cura en SI un re MI mei

LA que aju SI da a to DO#m car el cel

LA i et torna a SI ensorrar.

DO#m Rutlles tan LA sols en SI el mo MI ment

LA que SI l'amargor DO#m que sents

LA et va go SI la avall.



DO#m Jures que LA ja no hi SI torna MI ràs.

LA Però SI les pro DO#m meses que ara et fas

LA saps que SI es desfaran sobre un mirall.



LA Su SI res tot MI sol

LA en SI mig MI d'un oceà, sense port.

LA La SI vida DO#m se te'n va com la sort,

FA#m que s'ha LA cansat d'esperar.

Fa SI massa MI temps que fuges de tot.

LA Ca SI mines MI sense anar mai enlloc.

LA I SI vius ape DO#m daçant el teu món

RE que se SI t'està desmuntant

MI a mida que veus l'engany.