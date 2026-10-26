MIFulles que ha aLAnat fent SIcaure el MItemps LAbufen SIcontraMIcorrent LAles vols aSIbraçar. MIJugues a LAcreure't SIqui no MIets LAi amb un SIplec DO#md'arguLAments et vas SIdisfressant. DO#mOmples soLAvint la SIsoleMIdat amb LAla feSIliciDO#mtat LAque comSIpres a grams.
MII et descuiLAdes d'un SIcor MIple de rovell LAque es SImou fet DO#mun cabdell. LAMaldestre ha inSItentat no fer-se gran.
LASuSIres tot MIsol LAenSImig MId'un oceà, sense port. LALa SIvida DO#mse te'n va com la sort, FA#mque s'ha LAcansat d'esperar. Fa SImassa MItemps que fuges de tot. LACaSImines MIsense anar mai enlloc. LAI SIvius apeDO#mdaçant el teu món REque se SIt'està desmuntant MIa mida que veus l'engany.
Busques la LAcura en SIun reMImei LAque ajuSIda a toDO#mcar el cel LAi et torna a SIensorrar. DO#mRutlles tan LAsols en SIel moMIment LAque SIl'amargor DO#mque sents LAet va goSIla avall.
DO#mJures que LAja no hi SItornaMIràs. LAPerò SIles proDO#mmeses que ara et fas LAsaps que SIes desfaran sobre un mirall.
LASuSIres tot MIsol LAenSImig MId'un oceà, sense port. LALa SIvida DO#mse te'n va com la sort, FA#mque s'ha LAcansat d'esperar. Fa SImassa MItemps que fuges de tot. LACaSImines MIsense anar mai enlloc. LAI SIvius apeDO#mdaçant el teu món REque se SIt'està desmuntant MIa mida que veus l'engany.