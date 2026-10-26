Sobre un mirall (Acords)

Fulles que ha anat fent caure el temps

Acords Acords
Whiskyn's
whiskyn s lluny
whiskyn s lluny
MIFulles que ha aLAnat fent SIcaure el MItemps
LAbufen SIcontraMIcorrent LAles vols aSIbraçar.
MIJugues a LAcreure't SIqui no MIets
LAi amb un SIplec DO#md'arguLAments et vas SIdisfressant.
DO#mOmples soLAvint la SIsoleMIdat amb LAla feSIliciDO#mtat
LAque comSIpres a grams.

MII et descuiLAdes d'un SIcor MIple de rovell
LAque es SImou fet DO#mun cabdell.
LAMaldestre ha inSItentat no fer-se gran.

LASuSIres tot MIsol
LAenSImig MId'un oceà, sense port.
LALa SIvida DO#mse te'n va com la sort,
FA#mque s'ha LAcansat d'esperar.
Fa SImassa MItemps que fuges de tot.
LACaSImines MIsense anar mai enlloc.
LAI SIvius apeDO#mdaçant el teu món
REque se SIt'està desmuntant
MIa mida que veus l'engany.

Busques la LAcura en SIun reMImei
LAque ajuSIda a toDO#mcar el cel
LAi et torna a SIensorrar.
DO#mRutlles tan LAsols en SIel moMIment
LAque SIl'amargor DO#mque sents
LAet va goSIla avall.

DO#mJures que LAja no hi SItornaMIràs.
LAPerò SIles proDO#mmeses que ara et fas
LAsaps que SIes desfaran sobre un mirall.

LASuSIres tot MIsol
LAenSImig MId'un oceà, sense port.
LALa SIvida DO#mse te'n va com la sort,
FA#mque s'ha LAcansat d'esperar.
Fa SImassa MItemps que fuges de tot.
LACaSImines MIsense anar mai enlloc.
LAI SIvius apeDO#mdaçant el teu món
REque se SIt'està desmuntant
MIa mida que veus l'engany.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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