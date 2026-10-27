LAmM’he criat enDOtre pagesos LAmi carrinclons, homes que s’aDOferren a les LAmseves tradicions, gent de SOLterra, gent de LAmfoc.
En una fronteDOra on la menLAmtida no hi té lloc, on es creuen DOels camins dels saLAmdis i els rancors i els SOLdestins de les naciLAmons.
Soc de l’oFAest de CataDOlunya, la terra SOLon es pon el LAmsol, més enllà de les munFAtanyes, entre les DOvalls i els aiguaSOL→LAmmolls.
On la botifarDOra encara es LAmfa de ceba i sang i la bota DOplena fa el caLAmmí del vianant per inSOLdrets de pedra i LAmfang.
On el blau del DOcel és tot el LAmque tenim de mar, penjat en DOl’horitzó, un esLAmtel brilla tant la fosSOLca nit, si el cel es LAmpon.
Soc de l’oFAest de CataDOlunya, la terra SOLon es pon el LAmsol, més enllà de les munFAtanyes, entre les DOvalls i els aiguaSOL→LAmmolls.
Regadius, DOhortes i LAmterres de secà, pluja quan Déu DOvol i temLAmpestes sobre el pla i la SOLboira cobrint la LAmvall.
Històries DOcontades a LAmla vora de la llar quan la nit és DOllarga i LAmles hores cal matar, esSOLperant l’endeLAmmà.
Soc de l’oFAest de CataDOlunya, la terra SOLon es pon el LAmsol, més enllà de les munFAtanyes, entre les DOvalls i els aiguaSOL→LAmmolls. Soc de l’oFAest de CataDOlunya, la terra SOLon es pon el LAmsol, més enllà de les munFAtanyes, entre les DOvalls i els aiguaSOL→LAmmolls. Soc de l’oFAest de CataDOlunya, la terra SOLon es pon el LAmsol, més enllà de les munFAtanyes, entre les DOvalls i els aiguaSOL→LAmmolls.