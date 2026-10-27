Ja no
REmtinc el SOLmteu consol. No hi DOha res que puguis fer FAtu per mi.
Ja no
REmhi ha SOLmmiracles que DOem facin tornar FAenrere.
Jo
REmbusco mil SOLmraons DOdel perquè ja no FAhi ets, REmi sense SOLmtu jo DOplo LAro sola…
Però soc
REmforta i sé que SOLmpodré viure DOsense tu. No FAploraré i REmlluitaré so SOLmla sense tu; a DOvui LAsobreviuré.
Jo soc for
REmta i sé que sor SOLmtiré en DOdavant, amor. FANo pensis que REmm'enfonsaré; SOLmsoc forta i sé que DOjo LAsobreviuré.
Vaig sen
REmtir en SOLmmi un esglai DOple de fredor quan te'n FAvas anar,
i a
REmvui que tu SOLmets tan lluny de mi, DOsento que ets aquí a FAbraçant-me.
Mai
REmt'obli SOLmdaré DOi tu viuràs FAen mi; REmjo sempre et SOLmportaré amb DOmi LAdins del meu cor.
Però soc
REmforta i sé que SOLmpodré viure DOsense tu. No FAploraré i REmlluitaré so SOLmla sense tu; a DOvui LAsobreviuré.
Jo soc for
REmta i sé que sor SOLmtiré en DOdavant, amor. FANo pensis que REmm'enfonsaré; SOLmsoc forta i sé que DOjo LAsobreviuré. REmI a dins d'a SOLmquest infern DOper no te FAnir-te amb mi REmsento que el SOLmmeu consol ets DOtu, LAets només tu…
Però soc
MImforta i sé que LAmpodré viure REsense tu. No SOLploraré i MImlluitaré so LAmla sense tu; a REvui SIsobreviuré.
Jo soc for
MImta i sé que sor LAmtiré en REdavant, amor. SOLNo pensis que MImm'enfonsaré; LAmsoc forta i sé que REjo SIsobreviuré. MIm LAm RE SOL MIm LAm RE SI
Però soc
MImforta i sé que LAmpodré viure REsense tu. No SOLploraré i MImlluitaré so LAmla sense tu; a REvui SIsobreviuré.
Jo soc for
MImta i sé que sor LAmtiré en REdavant, amor. SOLNo pensis que MImm'enfonsaré; LAmsoc forta i sé que REjo SIsobreviuré. MIm LAm RE SOL MIm LAm RE SI
Ja no
Jo
Però soc
Jo soc for
Vaig sen
i a
Mai
Però soc
Jo soc for
Però soc
Jo soc for
Però soc
Jo soc for