Sóc forta (Acords)

Ja no tinc el teu consol. No hi ha res que puguis fer tu per mi

Acords Acords
Alexandra Stan
Ja no REmtinc el SOLmteu consol. No hi DOha res que puguis fer FAtu per mi.
Ja no REmhi ha SOLmmiracles que DOem facin tornar FAenrere.
Jo REmbusco mil SOLmraons DOdel perquè ja no FAhi ets,
REmi sense SOLmtu jo DOploLAro sola…

Però soc REmforta i sé que SOLmpodré viure DOsense tu. No FAploraré i
REmlluitaré soSOLmla sense tu; aDOvui LAsobreviuré.
Jo soc forREmta i sé que sorSOLmtiré enDOdavant, amor. FANo pensis que
REmm'enfonsaré; SOLmsoc forta i sé que DOjo LAsobreviuré.

Vaig senREmtir en SOLmmi un esglai DOple de fredor quan te'n FAvas anar,
i aREmvui que tu SOLmets tan lluny de mi, DOsento que ets aquí aFAbraçant-me.
Mai REmt'obliSOLmdaré DOi tu viuràs FAen mi;
REmjo sempre et SOLmportaré amb DOmi LAdins del meu cor.

Però soc REmforta i sé que SOLmpodré viure DOsense tu. No FAploraré i
REmlluitaré soSOLmla sense tu; aDOvui LAsobreviuré.
Jo soc forREmta i sé que sorSOLmtiré enDOdavant, amor. FANo pensis que
REmm'enfonsaré; SOLmsoc forta i sé que DOjo LAsobreviuré.

REmI a dins d'aSOLmquest infern DOper no teFAnir-te amb mi
REmsento que el SOLmmeu consol ets DOtu, LAets només tu…

Però soc MImforta i sé que LAmpodré viure REsense tu. No SOLploraré i
MImlluitaré soLAmla sense tu; aREvui SIsobreviuré.
Jo soc forMImta i sé que sorLAmtiré enREdavant, amor. SOLNo pensis que
MImm'enfonsaré; LAmsoc forta i sé que REjo SIsobreviuré.

MIm LAm RE SOL MIm LAm RE SI

Però soc MImforta i sé que LAmpodré viure REsense tu. No SOLploraré i
MImlluitaré soLAmla sense tu; aREvui SIsobreviuré.
Jo soc forMImta i sé que sorLAmtiré enREdavant, amor. SOLNo pensis que
MImm'enfonsaré; LAmsoc forta i sé que REjo SIsobreviuré.

MIm LAm RE SOL MIm LAm RE SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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