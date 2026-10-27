RETrepitjant la zona zero
després de FA#mtotes les converses
dels SImviatges iniciàtics
d’amisSOLmtats que semblen zombis.
Després de REcreure i deixar de creure
en candiLAdats que s’estavellen,
ja no reSImcordo quin és el meu SOLnom.
RESol per emprendre el FA#vol.
SOLSense bandera,
traSOLmvessant la frontera,
REsol, quan és el que un LAvol,
deixo la trisSImtesa
i començo a camiSOLnar. RE
Entre REcares desdibuixades
que caFA#mminen com espectres
per tituSImlars apocalíptics
de la hisSOLmtèria quotidiana.
Per la saREliva malaguanyada
en opiLAnions reciclades,
jo renunSImcio i us dono el meu SOLtros.
RESol per emprendre el FA#vol.
SOLNeuuuu, primavera
m’esSOLmpera a la frontera.
RESol, quan és el que un LAvol,
deixo la trisSImtesa
i començo a camiSOLnar.
RESol per emprendre el FA#vol.
EsSOLborrant les empremtes,
papaSOLmllones al ventre,
REsol, quan és el que un LAvol,
deixo la trisSImtesa
quan començo a camiSOLnar.
RE
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.