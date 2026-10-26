DOJa no ha passat mai FAmés pel seu carreDOró SOL DOquan surt al vespre FAsola a passeDOjar, SOL DOquan el Sol s’amaga FAdarrere l’horitDOzó SOL DOi flirteja amb la FALluna fent un soDOpar. SOL
DOVol senFAtir aDOqueSOLlla sensaciDOó de ser FAlliure DOi SOLde no tenir DOpor, vol esFAcriure DOsense SOLpressa el deDOmà. Si no FAlluita, DOés quan SOLs’enfonsa i DOcau.
I es torna a aixeFAcar, torna a cavalDOcar, perquè un cor salSOLvatge no es pot atuDOrar. Mai perd la il·lusiFAó, és pura passiDOó, i de cada erSOLrada aprèn la lliDOçó. I avui està fluixa, FAperò té soluciDOó, s’inventa una SOLexcusa, torna al carreDOró. S’aixeca consciFAent que no tornaDOrà, que la vida pasSOLsa i els dies se’n DOvan.
FADOSOLDO x2
Anem a despuFAllar-nos a aquella DOplatSOLja DOo sortim a FAfer birres fins que DOcaiSOLguem. DOA vegades només cal FAcanviar el paisatge i DOde SOLcop DOsurt aquell perFAsonatge que tots DOporSOLtem.
MImVol senFAtir aquella sensaMImció de ser FAlliure i de no teMImnir por, vol esFAcriure sense pressa el MImdemà. Si no lluita, FAés quan s’enSOLfonsa i DOcau.
I es torna a aixeFAcar, torna a cavalDOcar, perquè un cor salSOLvatge no es pot atuDOrar. Mai perd la il·lusiFAó, és pura passiDOó, i de cada erSOLrada aprèn la lliDOçó. I avui està fluixa, FAperò té soluciDOó, s’inventa una SOLexcusa, torna al carreDOró. S’aixeca consciFAent que no tornaDOrà, que la vida pasSOLsa i els dies se’n DOvan.
FADOSOLDO x4
I quan és FAnegre, ho veus DOtot com de SOLcop DOentra una flaFAma de llum i torna DOa ser tot de coSOLlors. DOI quan és FAlluny, la llum DOés més a SOLprop. DOSegurament FAja t’espera al fiDOnal del carreSOLró.
Cau i es torna a aixeFAcar, torna a cavalDOcar, perquè un cor salSOLvatge no es pot atuDOrar. Mai perd la il·lusiFAó, és pura passiDOó, i de cada erSOLrada aprèn la lliDOçó. I avui està fluixa, FAperò té soluciDOó, s’inventa una SOLexcusa, torna al carreDOró. S’aixeca consciFAent que no tornaDOrà, que la vida pasSOLsa i els dies se’n DOvan.
FAQue la DOvida SOLpassa i els dies se’n DOvan, FAque torDOna a aiSOLxecar-se i és per cavalDOcar, FAperquè DOun cor SOLsalvatge no es pot atuDOrar.