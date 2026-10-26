Sol naixent (Acords)

Ja no ha passat mai més pel seu carreró

Acords Acords
Buhos
buhos natura salvatge
buhos natura salvatge
DOJa no ha passat mai FAmés pel seu carreDOSOL
DOquan surt al vespre FAsola a passeDOjar, SOL
DOquan el Sol s’amaga FAdarrere l’horitDOSOL
DOi flirteja amb la FALluna fent un soDOpar. SOL

DOVol senFAtir aDOqueSOLlla sensaciDOó
de ser FAlliure DOi SOLde no tenir DOpor,
vol esFAcriure DOsense SOLpressa el deDOmà.
Si no FAlluita, DOés quan SOLs’enfonsa i DOcau.

I es torna a aixeFAcar, torna a cavalDOcar,
perquè un cor salSOLvatge no es pot atuDOrar.
Mai perd la il·lusiFAó, és pura passiDOó,
i de cada erSOLrada aprèn la lliDOçó.
I avui està fluixa, FAperò té soluciDOó,
s’inventa una SOLexcusa, torna al carreDOró.
S’aixeca consciFAent que no tornaDOrà,
que la vida pasSOLsa i els dies se’n DOvan.

FA DO SOL DO x2

Anem a despuFAllar-nos a aquella DOplatSOLja
DOo sortim a FAfer birres fins que DOcaiSOLguem.
DOA vegades només cal FAcanviar el paisatge i DOde SOLcop
DOsurt aquell perFAsonatge que tots DOporSOLtem.

MImVol senFAtir aquella sensaMImció
de ser FAlliure i de no teMImnir por,
vol esFAcriure sense pressa el MImdemà.
Si no lluita, FAés quan s’enSOLfonsa i DOcau.

I es torna a aixeFAcar, torna a cavalDOcar,
perquè un cor salSOLvatge no es pot atuDOrar.
Mai perd la il·lusiFAó, és pura passiDOó,
i de cada erSOLrada aprèn la lliDOçó.
I avui està fluixa, FAperò té soluciDOó,
s’inventa una SOLexcusa, torna al carreDOró.
S’aixeca consciFAent que no tornaDOrà,
que la vida pasSOLsa i els dies se’n DOvan.

FA DO SOL DO x4

I quan és FAnegre, ho veus DOtot com de SOLcop
DOentra una flaFAma de llum i torna DOa ser tot de coSOLlors.
DOI quan és FAlluny, la llum DOés més a SOLprop.
DOSegurament FAja t’espera al fiDOnal del carreSOLró.

Cau i es torna a aixeFAcar, torna a cavalDOcar,
perquè un cor salSOLvatge no es pot atuDOrar.
Mai perd la il·lusiFAó, és pura passiDOó,
i de cada erSOLrada aprèn la lliDOçó.
I avui està fluixa, FAperò té soluciDOó,
s’inventa una SOLexcusa, torna al carreDOró.
S’aixeca consciFAent que no tornaDOrà,
que la vida pasSOLsa i els dies se’n DOvan.

FAQue la DOvida SOLpassa i els dies se’n DOvan,
FAque torDOna a aiSOLxecar-se i és per cavalDOcar,
FAperquè DOun cor SOLsalvatge no es pot atuDOrar.

FA DO SOL DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi