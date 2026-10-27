SOLFoc! Crida ben fort el solSIdadet, procurant no ser MImdistret, esquivant les bales, DO6vigilant de no rebre cap RE6tret.
SOLLluny! Lluny queden les SItropes del francès. Aprofita ara que ninMImgú et veu, sigues sigil·DO6lós, silenciós RE6com una guineu.
DO6Vigila amb les petjades RE6que al fangar queden marcades, totSIhom sospitaria que MImhas marxat. DO6Aguanta sense por, RE6impacient però sempre atent, mira DO6lliure l’horitzó, RE6s’acosta el gran moment...
Vinga, DO6córrer, soldadet, salta la RE6tanca i fuig del fred. ASOLquesta guerra SOL/FA#no és la MImteva, aquí DO6ningú entra en raó. Dos RE6no es barallen si un no vol, SOLdeixa que SIfacin la MImseva. Corre, DO6salva’t, soldadet! Tu aquí no RE6hi has de fer res.
SOLMmm! Però maSIlauradament un general el MImveu de lluny i agafa el seu fuDO6sell. RE6 No s’ho SOLpensa dues vegades: apunta SIal blanc i dispara. El MImsoldadet DO6cau! Té el braç tacat de RE6sang, però el DO6pobre malferit, empiRE6pat i adolorit, sap SIque si no s’aixeca MImmorirà.
I el DO6nostre soldadet, impaciRE6ent però sempre atent, mira DO6lliure l’horitRE6zó, s’acosta el gran moment...
Vinga, DO6córrer, soldadet, salta la RE6tanca i fuig del fred. ASOLquesta guerra SOL/FA#no és la MImteva, aquí DO6ningú entra en raó. Dos RE6no es barallen si un no vol, SOLdeixa que SIfacin la MImseva. Corre, DO6salva’t, soldadet! Tu aquí no RE6hi has de fer res.
SOLSIMImDO6RE6
DOmaj7Vigila amb les petjades que RE6al fangar queden marcades, totSI7#5hom sospitaria MIm9que has marxat. ADOmaj7guanta sense por, RE6impacient però sempre atent, mira DOmaj7lliure l’horitzó, s’aRE6costa el gran moment...
SOLFoc! Crida ben fort el solSIdadet, procurant no ser MImdistret, esquivant les bales, DO6vigilant de no rebre cap RE6tret.
Vinga, DO6córrer, soldadet, salta la RE6tanca i fuig del fred. ASOLquesta guerra SOL/FA#no és la MImteva, aquí DO6ningú entra en raó. Dos RE6no es barallen si un no vol, SOLdeixa que SIfacin la MImseva. Corre, DO6salva’t, soldadet! Tu aquí no RE6hi has de fer res. Vinga, DO6córrer, soldadet, salta la RE6tanca i fuig del fred. ASOLquesta guerra SOL/FA#no és la MImteva, aquí DO6ningú entra en raó. Dos RE6no es barallen si un no vol, SOLdeixa que SIfacin la MImseva. Corre, DO6salva’t, soldadet! Tu aquí no RE6hi has de fer res.