SOLÉs la soledat la que tinc por que REsoni, SOLque s'emporte l'alegria del meu MImcos i arDOrossegar-lo a un espés terreny REperdut.
SOLLa tristor que em deixe arraconat per SImsempre, que el meu MImcos quede enterrat en un REadéu.
DOContarem que una nit entre SOLbadalls, a la MImfalda d'una duna ens vam REtrobar,
i ens DOcreurem que els estels ens van SOLparlar. Faig SImmemòria: quina nit més MImdelirant! DO RE
SOLAvui et deixe a tu canviar la meva REhistòria, esSOLperar-me uns minuts plantada MImmeditant.
SOLPrompte marxarem, serem dos ments inSImquietes, l'aMImventura compartida ens obri els REulls.
SOL SIm DO RE
DOTornarem a quedar-nos SOLtombadets, esMImperant que el cel ens faça un REsenyal.
CoDOmençar, encarats, mirant-nos de SOLfront, trenca el SImrellotge! Que ara ací estem sols els MImdos.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.