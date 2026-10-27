FA→SOLOhhhhhhhhhhh!LAm
FA→SOLOhhhhhhhhhhh!LAm
FA→SOLOhhhhhhhhhhh!LAm
FA→SOLOhhhhhhhhhhhLAm!
PreLAmserve molt la meua soledat.
Com DOun gran bé l’acaricie i tempte.
NinMIgú no sap el que a ella li FAdec,
ninSOLgú no sap el que a ella li LAmdec.
Un FAsentiment feroçment soliDOdari
amb SOLqui pateix, amb qui espera en siLAmlenci;
un MIvast amor per la mort i la FAvida,
un SOLvast amor per la mort i la LAmvida.
Cosa toFAtal, uSOLniversal prinLAmcipi.
Cosa toFAtal, uSOLniversal prinLAmcipi.
FA→SOLOhhhhhhhhhhh!LAm
FA→SOLOhhhhhhhhhhhLAm!
DeLAmfense molt la meua soledat,
el DOmeu racó, petit, de cada dia,
el MImeu jardí o el meu convenciFAment,
el SOLmeu jardí o el meu convenciLAmment.
Si el FAdeixe un jorn, em moriré alesDOhores.
I el SOLdeixaré, arribat el moLAmment,
per MIla més gran soledat irreFAducta,
per SOLla més gran soledat irreLAmducta.
Cosa toFAtal, uSOLniversal prinLAmcipi.
Cosa toFAtal, uSOLniversal prinLAmcipi.
FA→SOLOhhhhhhhhhhh!LAm
FA→SOLOhhhhhhhhhhhLAm!
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.