Soledat (Acords)

Preserve molt la meua soledat

Acords Acords
Xavi Sarrià
xavi sarria amb l esperanca entre les dents
xavi sarria amb l esperanca entre les dents
FA→SOLOhhhhhhhhhhh!LAm
FA→SOLOhhhhhhhhhhh!LAm
FA→SOLOhhhhhhhhhhh!LAm
FA→SOLOhhhhhhhhhhhLAm!

PreLAmserve molt la meua soledat.
Com DOun gran bé l’acaricie i tempte.
NinMIgú no sap el que a ella li FAdec,
ninSOLgú no sap el que a ella li LAmdec.

Un FAsentiment feroçment soliDOdari
amb SOLqui pateix, amb qui espera en siLAmlenci;
un MIvast amor per la mort i la FAvida,
un SOLvast amor per la mort i la LAmvida.

Cosa toFAtal, uSOLniversal prinLAmcipi.
Cosa toFAtal, uSOLniversal prinLAmcipi.

FA→SOLOhhhhhhhhhhh!LAm
FA→SOLOhhhhhhhhhhhLAm!

DeLAmfense molt la meua soledat,
el DOmeu racó, petit, de cada dia,
el MImeu jardí o el meu convenciFAment,
el SOLmeu jardí o el meu convenciLAmment.

Si el FAdeixe un jorn, em moriré alesDOhores.
I el SOLdeixaré, arribat el moLAmment,
per MIla més gran soledat irreFAducta,
per SOLla més gran soledat irreLAmducta.

Cosa toFAtal, uSOLniversal prinLAmcipi.
Cosa toFAtal, uSOLniversal prinLAmcipi.

FA→SOLOhhhhhhhhhhh!LAm
FA→SOLOhhhhhhhhhhhLAm!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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