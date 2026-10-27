Sols el poble salva al poble (Acords)

Comissaries enfangades

Acords Acords
KOP
DO RE# SOL#
DO SOL# LA# SOL# SOL FA LA#
DO SOL# RE# LA#

DOComissaries enfangades,
RE#claLA#vegueres del poder,
DOjutges per la corrupció,
RE#falREsoRE#cràcia del Govern,
DOi els polítics del moment
RE#diLA#uen que tot està bé,
DOsilenciant la dissidència,
RE#fils REde RE#ferro, George Orwell.

DO SOL# LA# SOL# SOL FA LA#
DO SOL# RE# LA#

DOMilitars imperialistes
RE#ens LA#imposen la veritat.
DOPresons són els arguments
RE#dels RE→RE#funcionaris de l’Estat.
DOETT explotadores,
RE#paLA#tronal neoliberal,
DOsindicats que estan pactant:
RE#és REla RE#llei del capital.

DO RE# SOL#

DOY uRE#na SOL#vez más,
DOy uRE#na SOL#vez más,
DOy uRE#na SOL#vez más,
DOsólo el pueblo RE#salva el puSOL#eblo.

DO SOL# LA# SOL# SOL FA LA#
DOSOL#lo el RE#pueLA#blo salva el pueblo,
DOSOL#lo el RE#pueLA#blo salva el pueblo,
DOSOL#lo el RE#pueLA#blo salva el pueblo,
DOherSOL#riak baRE#karrik LA#salba dezake herria.

DOSalSOL#ba deRE#zake LA#herria,
DOsalSOL#ba deRE#zake LA#herria,
DOherSOL#riRE#ak baLA#karrik
DOsalSOL#ba deRE#zake LA#herria,
DOherSOL#riRE#ak baLA#karrik
DOsalSOL#ba deRE#zake LA#herria.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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