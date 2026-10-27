DOComissaries enfangades, RE#claLA#vegueres del poder, DOjutges per la corrupció, RE#falREsoRE#cràcia del Govern, DOi els polítics del moment RE#diLA#uen que tot està bé, DOsilenciant la dissidència, RE#fils REde RE#ferro, George Orwell.
DOSOL#LA#SOL#SOLFALA# DOSOL#RE#LA#
DOMilitars imperialistes RE#ens LA#imposen la veritat. DOPresons són els arguments RE#dels RE→RE#funcionaris de l’Estat. DOETT explotadores, RE#paLA#tronal neoliberal, DOsindicats que estan pactant: RE#és REla RE#llei del capital.
DORE#SOL#
DOY uRE#na SOL#vez más, DOy uRE#na SOL#vez más, DOy uRE#na SOL#vez más, DOsólo el pueblo RE#salva el puSOL#eblo.
DOSOL#LA#SOL#SOLFALA# DOSóSOL#lo el RE#pueLA#blo salva el pueblo, DOsóSOL#lo el RE#pueLA#blo salva el pueblo, DOsóSOL#lo el RE#pueLA#blo salva el pueblo, DOherSOL#riak baRE#karrik LA#salba dezake herria.