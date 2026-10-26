RED'esquena a terra, mirant els punts de llum que es diREsus2fuminen REa la meva habitació. REFa soroll la nevera, REels cotxes a fora reneguen i una REsus2multitud de sons REs'apoderen de mi. REHe tractat d'oblidar-me REdel teu últim missatge REsus2i que possiblement REno et torni a veure mai.
SOLNo, no sé com puc sorSImtir, estic atrapat en LAmi i no tinc forces per miSOLrar-te als ulls. NecesSImsito un llarg hivern per fondre'm en la LAneu, partir en un llarg viSOLatge, que em capturi un SOLnou onatge.
RELluny d'aLAquí, creSImuant el mar SOLdels desespeRErats, inLAquiet, perSImdut, encaSOLra ets al meu cap. RE Em LAvaig deiSImxar, viSOLvint com un arreplegat RE busLAcant el solsSImtici. SOL
REREsus2 REREsus2
REEstic cardadíssim i el meu veí no para de REsus2posar REuna merda de cançó, REi sé que és només l'inici, REque soc dalt d'un precipici REsus2desfent els meus patrons, REreprogramant la situació.
SOLNo, no sé com puc sorSImtir, estic atrapat en LAmi i no tinc forces per miSOLrar-te als ulls. NecesSImsito un llarg hivern per fondre'm en la LAneu, partir en un llarg viSOLatge, que em capturi un SOLnou onatge.
RELluny d'aLAquí, creSImuant el mar SOLdels desespeRErats, inLAquiet, perSImdut, encaSOLra ets al meu cap. RE Em LAvaig deiSImxar, viSOLvint com un arreplegat RE busLAcant el solsSImtici. SOL