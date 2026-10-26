Solstici (Acords)

D'esquena a terra

Acords Acords
Gossos
gossos 8
gossos 8
RED'esquena a terra,
mirant els punts de llum que es diREsus2fuminen
REa la meva habitació.
REFa soroll la nevera,
REels cotxes a fora reneguen
i una REsus2multitud de sons
REs'apoderen de mi.
REHe tractat d'oblidar-me
REdel teu últim missatge
REsus2i que possiblement
REno et torni a veure mai.

SOLNo, no sé com puc sorSImtir,
estic atrapat en LAmi
i no tinc forces per miSOLrar-te als ulls.
NecesSImsito un llarg hivern
per fondre'm en la LAneu,
partir en un llarg viSOLatge,
que em capturi un SOLnou onatge.

RELluny d'aLAquí, creSImuant el mar SOLdels
desespeRErats, inLAquiet, perSImdut, encaSOLra ets al meu cap. RE
Em LAvaig deiSImxar, viSOLvint com un arreplegat RE
busLAcant el solsSImtici. SOL

RE REsus2
RE REsus2

REEstic cardadíssim
i el meu veí no para de REsus2posar
REuna merda de cançó,
REi sé que és només l'inici,
REque soc dalt d'un precipici
REsus2desfent els meus patrons,
REreprogramant la situació.

SOLNo, no sé com puc sorSImtir,
estic atrapat en LAmi
i no tinc forces per miSOLrar-te als ulls.
NecesSImsito un llarg hivern
per fondre'm en la LAneu,
partir en un llarg viSOLatge,
que em capturi un SOLnou onatge.

RELluny d'aLAquí, creSImuant el mar SOLdels
desespeRErats, inLAquiet, perSImdut, encaSOLra ets al meu cap. RE
Em LAvaig deiSImxar, viSOLvint com un arreplegat RE
busLAcant el solsSImtici. SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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