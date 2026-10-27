Intro:
SOLm MI♭ SI♭ RE x2 SOLmSom la mala MI♭herba dels SI♭voltants,
som
REl'aigua del sot i el fang. SOLmDesprés de la tem MI♭pesta ens fem SI♭més grans.
Som
REaquelles flors que no tenen nom, SOLmsom la veritat MI♭encoberta SI♭al món,
o
REvelles que escaparen del corral. SOLmHem tornat a REprimera línia SOLmamb el foc i la REràbia d'insígnia, MI♭hem tornat a es FAcriure un nou dia
i
SOLmés com voldrí REem. SOLmQue volen que REcallis és lo normal, SOLmporres i mani RElles cauen des de dalt, MI♭no podran guanyar FAla partida més.
Som
SOLmla cri REda. SOLmI tor SI♭nem en el temps MI♭com una se REqüela del que érem, SOLmmés for SI♭tes, més prudents, MI♭obrint un ca REmí entre les cendres. SOLm MI♭ SI♭ RE x2 SOLmSom la mala MI♭herba dels SI♭voltants,
som
REl'aigua del sot i el fang. SOLmDesprés de la tem MI♭pesta ens fem SI♭més grans.
Som
REaquelles flors que no tenen nom, SOLmsom la veritat MI♭encoberta SI♭al món,
o
REvelles que escaparen del corral. SOLmAquest és el REcamí de l'esperança, SOLmde la pregària i REla desobediència. MI♭Hem tornat a FAriure a la vida SOLmmés
no hi ha
REvia. SOLmI tu que els REhas vist fent l'amor a dalt, SOLmperò baix de l'esce REnari res és tan real. MI♭Les coses no són com FAvoldria més no hi havi SOLma. SOLmI tor SI♭nem en el temps MI♭com una se REqüela del que érem, SOLmmés for SI♭tes, més prudents, MI♭obrint un ca REmí entre les cendres. SOLm MI♭ SI♭ RE x2 SOLmSom la mala MI♭herba dels SI♭voltants,
som
REl'aigua del sot i el fang. SOLmDesprés de la tem MI♭pesta ens fem SI♭més grans.
Som
REaquelles flors que no tenen nom, SOLmsom la veritat MI♭encoberta SI♭al món,
o
REvelles que escaparen del corral.
som
Som
o
i
Som
som
Som
o
no hi ha
som
Som
o