Som (Acords)

Som la mala herba dels voltants

Acords Acords
Koers
koers that day
koers that day
Intro: SOLm MI♭ SI♭ RE x2

SOLmSom la mala MI♭herba dels SI♭voltants,
som REl'aigua del sot i el fang.
SOLmDesprés de la temMI♭pesta ens fem SI♭més grans.
Som REaquelles flors que no tenen nom,
SOLmsom la veritat MI♭encoberta SI♭al món,
oREvelles que escaparen del corral.

SOLmHem tornat a REprimera línia
SOLmamb el foc i la REràbia d'insígnia,
MI♭hem tornat a esFAcriure un nou dia
i SOLmés com voldríREem.
SOLmQue volen que REcallis és lo normal,
SOLmporres i maniRElles cauen des de dalt,
MI♭no podran guanyar FAla partida més.
Som SOLmla criREda.

SOLmI torSI♭nem en el temps
MI♭com una seREqüela del que érem,
SOLmmés forSI♭tes, més prudents,
MI♭obrint un caREmí entre les cendres.

SOLm MI♭ SI♭ RE x2

SOLmSom la mala MI♭herba dels SI♭voltants,
som REl'aigua del sot i el fang.
SOLmDesprés de la temMI♭pesta ens fem SI♭més grans.
Som REaquelles flors que no tenen nom,
SOLmsom la veritat MI♭encoberta SI♭al món,
oREvelles que escaparen del corral.

SOLmAquest és el REcamí de l'esperança,
SOLmde la pregària i REla desobediència.
MI♭Hem tornat a FAriure a la vida SOLmmés
no hi haREvia.
SOLmI tu que els REhas vist fent l'amor a dalt,
SOLmperò baix de l'esceREnari res és tan real.
MI♭Les coses no són com FAvoldria més no hi haviSOLma.

SOLmI torSI♭nem en el temps
MI♭com una seREqüela del que érem,
SOLmmés forSI♭tes, més prudents,
MI♭obrint un caREmí entre les cendres.

SOLm MI♭ SI♭ RE x2

SOLmSom la mala MI♭herba dels SI♭voltants,
som REl'aigua del sot i el fang.
SOLmDesprés de la temMI♭pesta ens fem SI♭més grans.
Som REaquelles flors que no tenen nom,
SOLmsom la veritat MI♭encoberta SI♭al món,
oREvelles que escaparen del corral.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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