DO FA DO FAm
DOSom amor, som FAamor,
DOsom aFAmmor.
DOSom amor, som FAamor,
DOsom aFAmmor.
DO FA
DOSom amor, som FAamor,
DOsom aFAmmor.
DOSom amor, som FAamor,
DOsom aFAmmor.
DONo t'ho voldràs creure,
FAperò et trobe a faltar. Uo-oh-oh!
DOAnit no et pensava,
FAmet vaig haver d'imaginar. Ie-eh-eh!
FAEm venia a boca,
DOperò em feia por deixar-me FAanar.
SOLDeixar-me!
DOEres el vent omplint les FAveles,
DOeres la lluna que encén esFAmtreles;
DOeres la llum que em fa reFAviure,
DOamb esperança, cada somFAmriure.
DOParlar-nos sense filtres,
FAbuscant la sensualitat. Uo-oh-oh!
DOSentir-nos nas amb nas,
FAmhi ha tantes possibilitats! Ie-eh-eh!
FAEns ensenyem les cartes,
DOdescobrim el món i arribem a conFAnectar.
SOLA connectar!
DOEres el vent omplint les FAveles,
DOeres la lluna que encén esFAmtreles;
DOeres la llum que em fa reFAviure,
DOamb esperança, cada somFAmriure.
DOSom amor, som FAamor,
DOsom aFAmmor.
DOSom amor, som FAamor,
DOsom aFAmmor.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.