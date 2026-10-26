Intro:
SOL SOLQuan la distància sembla que ens fa perdre el nord, SOLquan l’engranatge ja no és en cap dels dos cors, SOLguardo una foto, ballàvem per primer cop, SOLde lluny et miro, vius i reneixo a poc a poc. SOLSom de DOadd9foc, SOLsom d’e DOadd9nyor, SOLsom de plors i d’a DOadd9mor. SOLSom de DOadd9foc, SOLsom d’e DOadd9nyor, SOLsom de plors i d’a DOadd9mor. SOLPer cada passa, un nou camí que es fa gran, SOLper cada peça que amb tu he brodat, l’avui ens vesteix, SOLcaminem junts sota la llum dels estels, SOLnaveguem junts com dos pirates del mar i el temps. SOLSom de DOadd9foc, SOLsom d’e DOadd9nyor, SOLsom de plors i d’a DOadd9mor. SOLSom de DOadd9foc, SOLsom d’e DOadd9nyor, SOLsom de plors i d’a DOadd9mor.
Pluja
SOLd’astres, DOadd9fes que el de SOLsig DOadd9ens faci SOLroures DOadd9valents, enmig del SOLvent. DOadd9Pluja SOLd’astres, DOadd9fes que el de SOLsig DOadd9ens faci SOLroures DOadd9valents, enmig del SOLvent.
Pluja