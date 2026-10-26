Som de foc (Acords)

Quan la distància sembla que ens fa perdre el nord

Acords Acords
Els Catarres
els catarres big bang
els catarres big bang
Intro: SOL

SOLQuan la distància sembla que ens fa perdre el nord,
SOLquan l’engranatge ja no és en cap dels dos cors,
SOLguardo una foto, ballàvem per primer cop,
SOLde lluny et miro, vius i reneixo a poc a poc.

SOLSom de DOadd9foc,
SOLsom d’eDOadd9nyor,
SOLsom de plors i d’aDOadd9mor.
SOLSom de DOadd9foc,
SOLsom d’eDOadd9nyor,
SOLsom de plors i d’aDOadd9mor.

SOLPer cada passa, un nou camí que es fa gran,
SOLper cada peça que amb tu he brodat, l’avui ens vesteix,
SOLcaminem junts sota la llum dels estels,
SOLnaveguem junts com dos pirates del mar i el temps.

SOLSom de DOadd9foc,
SOLsom d’eDOadd9nyor,
SOLsom de plors i d’aDOadd9mor.
SOLSom de DOadd9foc,
SOLsom d’eDOadd9nyor,
SOLsom de plors i d’aDOadd9mor.

Pluja SOLd’astres, DOadd9fes que el deSOLsig
DOadd9ens faci SOLroures DOadd9valents, enmig del SOLvent.
DOadd9Pluja SOLd’astres, DOadd9fes que el deSOLsig
DOadd9ens faci SOLroures DOadd9valents, enmig del SOLvent.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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