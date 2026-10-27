SIm MIm LA



SIm Xe, ja MIm fa un grapat LA d'anys,

SIm els senyorets canviaren de MIm llengua

LA per sentir-se importants.



SIm Ens miraven sempre MIm

LA per damunt del muscle.

SIm Amagueu els patos,

MIm que venen de la LA capital.



SIm Can I speak va MIm lencian in my LA country?

SIm Serà possible un MIm mínim de res LA pecte cap als meus?

SIm Is possible res MIm pect for every LA body?

SIm I ja veus, MIm no demanàvem LA més.



SIm Par LA lem SOL català, SIm som LA de SOL la Marina

SIm d'aquesta es LA timada SOL terra on tanquem els ulls

SIm i l'im LA pe SOL ri ens assassina.



SIm MIm LA



SIm Xe, MIm mentalitat colo LA nial,

SIm senyorets de mitja MIm Europa

LA ara ens volen manar.



SIm A garrotades sempre MIm

LA parlàvem cristià

SIm i a garrotades parlarem

MIm anglés, francés i LA alemany.



SIm Can I speak va MIm lencian in my LA country?

SIm Serà possible un MIm mínim de res LA pecte cap als meus?

SIm Is possible res MIm pect for every LA body?

SIm I ja veus, MIm no demanàvem LA més.



SIm Par LA lem SOL català, SIm som LA de SOL la Marina

SIm d'aquesta es LA timada SOL terra on tanquem els ulls

SIm i l'im LA pe SOL ri ens assassina.



SIm We MIm speak LA English, si parla italiano,

SIm we MIm speak En LA glish, si parla italiano, on parle français,

SIm deutch MIm esprec LA hen, pa rusky, háblame en cristiano,

SIm deutch MIm esprec LA hen, pa rusky, on parle français.

SIm Can MIm I spe LA ak valencian in my country?

SIm Can MIm I spe LA ak valencian in my country?



SIm Par LA lem SOL català, SIm som LA de SOL la Marina

SIm d'aquesta es LA timada SOL terra on tanquem els ulls

SIm i l'im LA pe SOL ri ens assassina.



SIm On LA tan SOL quem els ulls i l'imperi ens assassina,

SIm on LA tan SOL quem els ulls i l'imperi ens assassina,

SIm on LA tan SOL quem els ulls i l'imperi ens assassina.