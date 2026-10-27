Som de la Marina (Acords)

Xe, ja fa un grapat d'anys

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda garrotades
la gossa sorda garrotades
SIm MIm LA

SImXe, ja MImfa un grapat LAd'anys,
SImels senyorets canviaren de MImllengua
LAper sentir-se importants.

SImEns miraven sempre MIm
LAper damunt del muscle.
SImAmagueu els patos,
MImque venen de la LAcapital.

SImCan I speak vaMImlencian in my LAcountry?
SImSerà possible un MImmínim de resLApecte cap als meus?
SImIs possible resMImpect for everyLAbody?
SImI ja veus, MImno demanàvem LAmés.

SImParLAlem SOLcatalà, SImsom LAde SOLla Marina
SImd'aquesta esLAtimada SOLterra on tanquem els ulls
SImi l'imLApeSOLri ens assassina.

SIm MIm LA

SImXe, MImmentalitat coloLAnial,
SImsenyorets de mitja MImEuropa
LAara ens volen manar.

SImA garrotades sempre MIm
LAparlàvem cristià
SImi a garrotades parlarem
MImanglés, francés i LAalemany.

SImCan I speak vaMImlencian in my LAcountry?
SImSerà possible un MImmínim de resLApecte cap als meus?
SImIs possible resMImpect for everyLAbody?
SImI ja veus, MImno demanàvem LAmés.

SImParLAlem SOLcatalà, SImsom LAde SOLla Marina
SImd'aquesta esLAtimada SOLterra on tanquem els ulls
SImi l'imLApeSOLri ens assassina.

SImWe MImspeak LAEnglish, si parla italiano,
SImwe MImspeak EnLAglish, si parla italiano, on parle français,
SImdeutch MImesprecLAhen, pa rusky, háblame en cristiano,
SImdeutch MImesprecLAhen, pa rusky, on parle français.
SImCan MImI speLAak valencian in my country?
SImCan MImI speLAak valencian in my country?

SImParLAlem SOLcatalà, SImsom LAde SOLla Marina
SImd'aquesta esLAtimada SOLterra on tanquem els ulls
SImi l'imLApeSOLri ens assassina.

SImOn LAtanSOLquem els ulls i l'imperi ens assassina,
SImon LAtanSOLquem els ulls i l'imperi ens assassina,
SImon LAtanSOLquem els ulls i l'imperi ens assassina.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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