SImA garrotades sempre MIm LAparlàvem cristià SImi a garrotades parlarem MImanglés, francés i LAalemany.
SImCan I speak vaMImlencian in my LAcountry? SImSerà possible un MImmínim de resLApecte cap als meus? SImIs possible resMImpect for everyLAbody? SImI ja veus, MImno demanàvem LAmés.
SImParLAlem SOLcatalà, SImsom LAde SOLla Marina SImd'aquesta esLAtimada SOLterra on tanquem els ulls SImi l'imLApeSOLri ens assassina.
SImWe MImspeak LAEnglish, si parla italiano, SImwe MImspeak EnLAglish, si parla italiano, on parle français, SImdeutch MImesprecLAhen, pa rusky, háblame en cristiano, SImdeutch MImesprecLAhen, pa rusky, on parle français. SImCan MImI speLAak valencian in my country? SImCan MImI speLAak valencian in my country?
SImParLAlem SOLcatalà, SImsom LAde SOLla Marina SImd'aquesta esLAtimada SOLterra on tanquem els ulls SImi l'imLApeSOLri ens assassina.
SImOn LAtanSOLquem els ulls i l'imperi ens assassina, SImon LAtanSOLquem els ulls i l'imperi ens assassina, SImon LAtanSOLquem els ulls i l'imperi ens assassina.