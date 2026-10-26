Som foc (Acords)

Som foc tots dos i encara crema

Acords Acords
Txarango
txarango el cor de la terra
txarango el cor de la terra
LA DO#m FA#m RE

LASom foc tots dos i encara crema.
DO#mPortem a dins el crit d'un món que desespera.
FA#mPortem cançons, desitjos nobles.
RECantem per provar de refer el camí dels pobles.

LASom foc tots dos i encara crema.
DO#mLa llibertat és la nostra única bandera.
FA#mPortem cançons, desitjos nobles.
RECantem per provar de refer el camí dels pobles.

SImAnd now we're all out here toREnight.
FA#mThere's something MIburning,
there's something REbright.

Si cau la LAnit aquí,
seguirem sense REpressa
cantant les nostres FA#mcançons,
explicant batalles, soMImiant un altre món.

Si cau la LAnit aquí,
ballarem la trisREtesa
lluny dels problemes FA#mdel món.
Un món que balla aMIvui és un món millor.

LA RE DO#m FA#m
SIm→ DO#m RE LA MI

LASom foc tots dos i encara crema.
DO#mLa llibertat és la nostra única bandera.
FA#mPortem cançons, desitjos nobles.
RECantem per provar de refer el camí dels pobles.

SImAnd now we're all out here toREnight.
FA#mThere's something MIburning,
there's something REbright.

Si cau la LAnit aquí,
seguirem sense REpressa
cantant les nostres FA#mcançons,
explicant batalles, soMImiant un altre món.

Si cau la LAnit aquí,
ballarem la trisREtesa
lluny dels problemes FA#mdel món.
Un món que balla aMIvui és un món millor.

LA DO#m FA#m RE

LA RE DO#m FA#m
SIm→ DO#m RE LA MI

LAYou've gone away,
you've gone DO#maway.
LAYou shooting star.
But I'll foFA#mllow you out there
and I'll REget to where you REmare. MI

Si cau la LAnit aquí,
seguirem sense REpressa
cantant les nostres FA#mcançons,
explicant batalles, soMImiant un altre món.

Si cau la LAnit aquí,
ballarem la trisREtesa
lluny dels problemes FA#mdel món.
Un món que balla aMIvui és un món millor.

LA RE DO#m FA#m
SIm→ DO#m RE LA MI
LA RE DO#m FA#m
SIm→ DO#m RE LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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