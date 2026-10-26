LA DO#m FA#m RE
LASom foc tots dos i encara crema.
DO#mPortem a dins el crit d'un món que desespera.
FA#mPortem cançons, desitjos nobles.
RECantem per provar de refer el camí dels pobles.
LASom foc tots dos i encara crema.
DO#mLa llibertat és la nostra única bandera.
FA#mPortem cançons, desitjos nobles.
RECantem per provar de refer el camí dels pobles.
SImAnd now we're all out here toREnight.
FA#mThere's something MIburning,
there's something REbright.
Si cau la LAnit aquí,
seguirem sense REpressa
cantant les nostres FA#mcançons,
explicant batalles, soMImiant un altre món.
Si cau la LAnit aquí,
ballarem la trisREtesa
lluny dels problemes FA#mdel món.
Un món que balla aMIvui és un món millor.
LA RE DO#m FA#m
SIm→ DO#m RE LA MI
LASom foc tots dos i encara crema.
DO#mLa llibertat és la nostra única bandera.
FA#mPortem cançons, desitjos nobles.
RECantem per provar de refer el camí dels pobles.
SImAnd now we're all out here toREnight.
FA#mThere's something MIburning,
there's something REbright.
Si cau la LAnit aquí,
seguirem sense REpressa
cantant les nostres FA#mcançons,
explicant batalles, soMImiant un altre món.
Si cau la LAnit aquí,
ballarem la trisREtesa
lluny dels problemes FA#mdel món.
Un món que balla aMIvui és un món millor.
LA DO#m FA#m RE
LA RE DO#m FA#m
SIm→ DO#m RE LA MI
LAYou've gone away,
you've gone DO#maway.
LAYou shooting star.
But I'll foFA#mllow you out there
and I'll REget to where you REmare. MI
Si cau la LAnit aquí,
seguirem sense REpressa
cantant les nostres FA#mcançons,
explicant batalles, soMImiant un altre món.
Si cau la LAnit aquí,
ballarem la trisREtesa
lluny dels problemes FA#mdel món.
Un món que balla aMIvui és un món millor.
LA RE DO#m FA#m
SIm→ DO#m RE LA MI
LA RE DO#m FA#m
SIm→ DO#m RE LA
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.