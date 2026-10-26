Som iguals (Acords)

Tornem a estar allà

Acords Acords
Gossos
gossos zenit
gossos zenit
FA#mTornem a estar allà
on hem esMItat deu LAmil vegades.
FA#mDesprés d’un dia ve
una nit, MIi així LAfins l’infinit.
FA#mNo tenen força els elefants,
bufes MIi LAes tomben.
FA#mI el fum que tu em vols vendre
acaba en un MIcarrer de LAporta en porta.

REI a la costa doMInen gràcies al cel
i al REnord hi ha un món de MIgel.

Que vingui un huFA#mracà
i en un moMIment s’ho emLAporti
més enFA#mllà,MIon més conLAvé.

FA#mSi no ho tenim clar,
deixem-ho esMItar, deiLAxem-nos d’hòsties.
FA#mSi tenim dubtes
existenciMIals, arriLAbarem a la fi.
FA#mSi ens enfilem a un lloc
ben alt, MIveurem LAcom cauen
FA#mbanderes que ens
han condemnat MIa LAcreure en monstres.

REQue s’acosta una MImarea de gent,
porten REtorxes, volen cremar el pensaMIment.

Agnòstics i crisFA#mtians,
viatgers del MItemps, juLAeus
i musulFA#mmans, fills d’altres MIdéus,
som LAdiferents, però iMIguals.FA#m
Som LAdiferents, però iMIguals.FA#m

FA#mEs queda amagat
en un raMIcó, va LAdespentinat.
FA#mNingú diu res,
és un lleMIó que té LApor cada nit.

RESegueix l’ombra enMIganxada en els teus peus,
camiREnant damunt l’onatge d’un deMIsert.

Agnòstics i crisFA#mtians,
viatgers del MItemps, juLAeus
i musulFA#mmans, fills d’altres MIdéus,
som LAdiferents, però iFA#mguals.MI
Som LAdiferents, però iFA#mguals.MI
Som LAdiferents, però iFA#mguals.MI
Som LAdiferents, però iFA#mguals.MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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