Som la resistència (Acords)

Si ens retallen les paraules

Acords Acords
Xeic!
xeic som
xeic som
REm DO SOLm SI♭ x5

Si ens reREmtallen les paraules
amb què ens DOpodem expressar,
si ens esSOLmborren la memòria
i no ens SI♭deixen recordar.

Si ens preREmcinten les imatges
que ens mosDOtren la realitat
sortirem SOLma la defensa
de les SI♭nostres llibertats.

REm DO SOLm SI♭ x2

Si ens fan REmconsumir l’oxigen
que ens queDOda per respirar,
si ens aSOLmpreten les mordasses
perquè no SI♭puguem parlar.

Si ens cenREmsuren la protesta
robant-nos DOla dignitat,
sortirem SOLma la defensa
de les SI♭nostres llibertats.

DO

FASom símbols d’una resisDOtència
que encara no han esborREmrat.
Només deixa d’exisSI♭tir
tot aDOllò que és obliFAdat.
Del silenci hem fet paDOraules,
és hora d’alçar les SI♭veus!
Sintonitza amb els deLAsitjos,
surt i lluita pel que REmcreus.

REm DO SOLm SI♭ x2

Si ens seREmgresten l’esperança
i oculDOten la veritat,
si ens emSOLmmanillen els somnis
que tant SI♭temps hem defensat.

Si ens aREmnul·len l’existència
i ens roDOben la identitat,
sortirem SOLma la defensa
de les SI♭nostres llibertats.

DO

FASom símbols d’una resisDOtència
que encara no han esborREmrat.
Només deixa d’exisSI♭tir
tot aDOllò que és obliFAdat.
Del silenci hem fet paDOraules,
és hora d’alçar les SI♭veus!
Sintonitza amb els deLAsitjos,
surt i lluita pel que REmcreus.

REm DO SOLm SI♭ x2
DO

FASom símbols d’una resisDOtència
que encara no han esborREmrat.
Només deixa d’exisSI♭tir
tot aDOllò que és obliFAdat.
Del silenci hem fet paDOraules,
és hora d’alçar les SI♭veus!
Sintonitza amb els deLAsitjos,
surt i lluita pel que REmcreus.

REm DO SOLm SI♭ x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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