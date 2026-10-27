Si ens reREmtallen les paraules amb què ens DOpodem expressar, si ens esSOLmborren la memòria i no ens SI♭deixen recordar.
Si ens preREmcinten les imatges que ens mosDOtren la realitat sortirem SOLma la defensa de les SI♭nostres llibertats.
REmDOSOLmSI♭ x2
Si ens fan REmconsumir l’oxigen que ens queDOda per respirar, si ens aSOLmpreten les mordasses perquè no SI♭puguem parlar.
Si ens cenREmsuren la protesta robant-nos DOla dignitat, sortirem SOLma la defensa de les SI♭nostres llibertats.
DO
FASom símbols d’una resisDOtència que encara no han esborREmrat. Només deixa d’exisSI♭tir tot aDOllò que és obliFAdat. Del silenci hem fet paDOraules, és hora d’alçar les SI♭veus! Sintonitza amb els deLAsitjos, surt i lluita pel que REmcreus.
REmDOSOLmSI♭ x2
Si ens seREmgresten l’esperança i oculDOten la veritat, si ens emSOLmmanillen els somnis que tant SI♭temps hem defensat.
Si ens aREmnul·len l’existència i ens roDOben la identitat, sortirem SOLma la defensa de les SI♭nostres llibertats.
DO
FASom símbols d’una resisDOtència que encara no han esborREmrat. Només deixa d’exisSI♭tir tot aDOllò que és obliFAdat. Del silenci hem fet paDOraules, és hora d’alçar les SI♭veus! Sintonitza amb els deLAsitjos, surt i lluita pel que REmcreus.
REmDOSOLmSI♭ x2 DO
FASom símbols d’una resisDOtència que encara no han esborREmrat. Només deixa d’exisSI♭tir tot aDOllò que és obliFAdat. Del silenci hem fet paDOraules, és hora d’alçar les SI♭veus! Sintonitza amb els deLAsitjos, surt i lluita pel que REmcreus.