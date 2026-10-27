RE#mSom com dos oSIcells a dins a nit, FA#
que DO#creuen totes les RE#mtempestes,
que SIja no els hi cal mirar FA#enreDO#re.
Quan la trisRE#mtesa
ja no em ve a SIveure,
deixo que el FA#vent
em porti per altres DO#dreceres.
Miro a la RE#mlluna
per fer-me SIentendre
que abans de FA#res
he d’estimar-me com ho DO#feia.
I sé que RE#mcosta,
mentre el temps SIpassa,
asFA#sumir cada record
amb la DO#nostàlgia.
I sé que RE#mcosta
imagiSInar-te
quan la ferida FA#no ha tancat
i encara DO#sagna.
RE#mAra hem de comprenSIdre que no és el maFA#teix,
però DO#encara em queden forces.
RE#mAra hem de saSIber que potser no ens FA#trobem,
i DO#això encara em destroça.
RE#mAra hem de cuiSIdar-nos i que ens porti el FA#vent
a DO#qualsevol indret del RE#mmón.
Et recorSIdaré per semDO#pre més.
RE#mSom com dos oSIcells a dins a nit, FA#
que DO#creuen totes les RE#mtempestes,
que SIja no els hi cal mirar enFA#rere. DO#
RE#mSom com dos oSIcells que volen FA#alt
que DO#mai més volen tocar RE#mel terra
enSIcara que els hi plogui FA#peDO#dra.
RE#mMoltes gràcies per SImarxar,
moltes FA#gràcies per queDO#dar-te,
RE#mmoltes gràcies per SIser tu,
per ser FA#la llum que no s’aDO#paga.
RE#mMoltes gràcies per deSImà,
moltes FA#gràcies per semDO#pre,
RE#mmoltes gràcies per voSIlar,
i no deiFA#xar-me sense DO#guerra.
FAmSom com dos ocells a dins a SOL#nit,
que RE#creuen totes les temFAmpestes,
que DO#ja no els hi cal mirar enSOL#rere. RE#
FAmSom com dos oDO#cells que volen SOL#alt
que RE#mai més volen tocar el FAmterra
encara DO#que els hi plogui SOL#pedra. RE#
FAmSom com dos ocells a dins a SOL#nit,
que RE#creuen totes les temFAmpestes,
que DO#ja no els hi cal mirar enSOL#rere. RE#
FAmSom com dos oDO#cells que volen SOL#alt
que RE#mai més volen tocar el FAmterra
encara DO#que els hi plogui SOL#pedra. RE#
FAmMoltes gràcies per DO#ser tu,
per ser SOL#la llum que no s’aRE#paga.
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