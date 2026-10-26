Som tu i jo (Acords)

Et buscava en el vent, en el vent

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach i amb el somriure la revolta
lluis llach i amb el somriure la revolta

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

LA♭Et buscava en el MI♭vent, RE♭en LA♭el RE♭6vent,
MI♭assegut a la LA♭platja, LA♭mi quan no t'espeMI♭7rava,
LA♭mhas SOL♭passat SI♭7dolMI♭çament, dolçament,
LA♭i el teu cos tan boMI♭nic, RE♭tan LA♭boRE♭6nic,
MI♭retallat en l'oLA♭naLA♭mda, fibra nua que aMI♭7vança,
LA♭mm'ha SOL♭sobtat SI♭7molt endins, MI♭tan bonic.

MI♭I en el màgic coMI♭7lor dels teus LA♭ulls
LA♭7hi he deixat RE♭el desig dels meus ulls,
SI♭m6i com una petDOjada,
FA7quan minvava la SI♭mllum,
RE♭mva quedar una canLA♭çó. MI♭7

LA♭Si la vida és canMI♭çó, RE♭és LA♭canRE♭6çó,
MI♭l'amor deu ésser el LA♭ritLA♭mme, la revolta, harmoMI♭7nia,
LA♭mi SOL♭la SI♭veu, som MI♭tu i jo, som tu i jo.

LA♭I quan MI♭noooooRE♭ooooooo t’esMI♭peraaLA♭aaaava LA♭mi el meu SOL♭sol decliMI♭7nava,

LA♭mhas vinRE♭gut SI♭7com la MI♭7lluuuuuuuuuuuuuuuum!

MI♭I en el màgic coMI♭7lor dels teus LA♭ulls
LA♭7hi he deixat RE♭el desig dels meus ulls
SI♭m6i com una petDOjada
FA7quan minvava la SI♭mllum
RE♭mva quedar una canLA♭çó. MI♭7

LA♭Si la veu som tu i MI♭jo, RE♭som LA♭tu i RE♭6jo,
MI♭l'amor deu ésser el LA♭ritLA♭mme, la revolta, harmoMI♭7nia,
i la vida LA♭mcançó… SOL♭som tu SI♭i jo. MI♭ LA♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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