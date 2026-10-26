La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
LA♭Et buscava en el MI♭vent, RE♭en LA♭el RE♭6vent, MI♭assegut a la LA♭platja, LA♭mi quan no t'espeMI♭7rava, LA♭mhas SOL♭passat SI♭7dolMI♭çament, dolçament, LA♭i el teu cos tan boMI♭nic, RE♭tan LA♭boRE♭6nic, MI♭retallat en l'oLA♭naLA♭mda, fibra nua que aMI♭7vança, LA♭mm'ha SOL♭sobtat SI♭7molt endins, MI♭tan bonic.
MI♭I en el màgic coMI♭7lor dels teus LA♭ulls LA♭7hi he deixat RE♭el desig dels meus ulls, SI♭m6i com una petDOjada, FA7quan minvava la SI♭mllum, RE♭mva quedar una canLA♭çó. MI♭7
LA♭Si la vida és canMI♭çó, RE♭és LA♭canRE♭6çó, MI♭l'amor deu ésser el LA♭ritLA♭mme, la revolta, harmoMI♭7nia, LA♭mi SOL♭la SI♭veu, som MI♭tu i jo, som tu i jo.
LA♭I quan MI♭noooooRE♭ooooooo t’esMI♭peraaLA♭aaaava LA♭mi el meu SOL♭sol decliMI♭7nava,
LA♭mhas vinRE♭gut SI♭7com la MI♭7lluuuuuuuuuuuuuuuum!
MI♭I en el màgic coMI♭7lor dels teus LA♭ulls LA♭7hi he deixat RE♭el desig dels meus ulls SI♭m6i com una petDOjada FA7quan minvava la SI♭mllum RE♭mva quedar una canLA♭çó. MI♭7
LA♭Si la veu som tu i MI♭jo, RE♭som LA♭tu i RE♭6jo, MI♭l'amor deu ésser el LA♭ritLA♭mme, la revolta, harmoMI♭7nia, i la vida LA♭mcançó… SOL♭som tu SI♭i jo. MI♭LA♭