FACada matí, quan surt un DOtren, els somnis volen puREmjar, van buscant aquell bitSI♭llet per a que aviat puguin FAmarxar i mirar per un foDOrat, on tot ha d'anar roREmdat i les ferides es SI♭curen amb el temps i anar tirant.
FAOhhh! DOSom REmuSI♭na melodia FAque DOsoREmna SI♭tota la vida.
FAQuan els somnis van al DOtren, bullen a cada estaREmció i potser no tenen SI♭clara quina és la destinació. FAPerò ells allà esDOtan molt bé perquè poden aREmvançar, quan agafin embranSI♭zida, ningú no els podrà aturar.
FAOhhh! DOSom REmuSI♭na melodia FAque DOsoREmna SI♭tota la vida.
FAI si està ple el vaDOgó, alguns en voldran baiREmxar. Passaràs un núvol SI♭negre, tornaràs a veure el mar. FAI al tornar a l'estació DOque un dia et va veure marREmxar, ja t’espera aquella SI♭platja on vas començar a somniar.
FAOhhh! DOSom REmuSI♭na melodia SOLm FAque DOsoREmna SI♭tota la vida.
Millora LAamb el temps com REmsi un bon SOLvi fos, SI♭sense presLAsa per arriREmbar. DO SI♭El ritme LAmarca el pas del REmseu caSOLmí, SI♭fes que no pari de soDOnar.
FAOhhh! DOSom REmuSI♭na melodia FAque DOsoREmna SI♭tota la vida. FAI DOseguirà REmamb noSI♭saltres, caminarà amb nosaltres, FAque DOsoREmna SI♭tota la vida. FAI DOseguirà REmamb noSI♭saltres, caminarà amb nosaltres, FAque DOsoREmna SI♭tota la vida.