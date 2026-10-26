Som una melodia (Acords)

Cada matí, quan surt un tren, els somnis volen pujar

Acords Acords
Buhos
buhos natura salvatge
buhos natura salvatge
FACada matí, quan surt un DOtren, els somnis volen puREmjar,
van buscant aquell bitSI♭llet per a que aviat puguin
FAmarxar i mirar per un foDOrat, on tot ha d'anar roREmdat
i les ferides es SI♭curen amb el temps i anar tirant.

FAOhhh! DOSom REmuSI♭na melodia
FAque DOsoREmna SI♭tota la vida.

FAQuan els somnis van al DOtren, bullen a cada estaREmció
i potser no tenen SI♭clara quina és la destinació.
FAPerò ells allà esDOtan molt bé perquè poden aREmvançar,
quan agafin embranSI♭zida, ningú no els podrà aturar.

FAOhhh! DOSom REmuSI♭na melodia
FAque DOsoREmna SI♭tota la vida.

FAI si està ple el vaDOgó, alguns en voldran baiREmxar.
Passaràs un núvol SI♭negre, tornaràs a veure el mar.
FAI al tornar a l'estació DOque un dia et va veure marREmxar,
ja t’espera aquella SI♭platja on vas començar a somniar.

FAOhhh! DOSom REmuSI♭na melodia SOLm
FAque DOsoREmna SI♭tota la vida.

Millora LAamb el temps com REmsi un bon SOLvi fos,
SI♭sense presLAsa per arriREmbar. DO
SI♭El ritme LAmarca el pas del REmseu caSOLmí,
SI♭fes que no pari de soDOnar.

FAOhhh! DOSom REmuSI♭na melodia
FAque DOsoREmna SI♭tota la vida.
FAI DOseguirà REmamb noSI♭saltres, caminarà amb nosaltres,
FAque DOsoREmna SI♭tota la vida.
FAI DOseguirà REmamb noSI♭saltres, caminarà amb nosaltres,
FAque DOsoREmna SI♭tota la vida.

FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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