Somiatruites (Acords)

Hi ha un escola perduda al mig del Montseny

Acords Acords
Albert Pla
albert pla anem al llit
albert pla anem al llit
SOL MIm DO SOL
MIm DO SOL

SOLHi ha un escola perduda al mig del Montseny
MImon només hi estudien els nens,
DOon només hi estudien els nens
SOLque somien en truites.

SOLÉs l’escola dels somiatruites,
MImés l’escola dels somiatruites,
DOon només hi estudien els nens
SOLque somien en truites.

SOLI el Joan, que somiava que el seu llit tenia ales
MImi a mitjanit despegava i volava, volava i volava.
DOI la Lídia, que somiava que el seu nòvio era un llop,
SOLi es passaven les nits senceres
SOLudolant sota la lluna plena.

SOLAu MImau au LAmau REau…
SOLAu MImau au LAmau REau…

SOLI la Fina, que somiava que
SOLrespirava sota de l’aigua
MImi mai s’ofegava, i es feia
SOLunes arracades amb perles marines.
DOAh! I a més, i a més, era íntima
dels doSOLfins i els taurons i les gambes.
SOLI la Marta, que somiava que la terra era quadrada,
MImi se n’anava a passar les vacances
SOLa una altra galàxia.
DOI el Fidel, que somiava que li fotia
SOLuna pedrada al rei d’Espanya.
SOLI el Gerard, que somiava que era un gat
SOLque somiava que era en Gerard que somiava.
SOLI la Joana somiava que el seu pare mai la pegava,
MImi la Roser, que somiava que la mare mai la renyava,
DOi la Cristina, que se n’anava xino-xano a la Xina
SOLi parlava xinès de la Xina.

Jopi MImshu mai shing pui!
DOXino RExao, xao xao ping, xano xino, xino xano.

SOLI l’Albert, que somiava, somiava, somiava i somiava,
MImi de tant que somiava mai no es despertava,
DOi a l’escola, és clar, mai s’hi presentava,
SOLperò la mestra mai li posava
SOLuna falta i sempre l’aprovava.
SOLI és que l’Albert estudiar, no estudiava,
MImperò somniar, carai si somiava!
DOCarai, quina senyoreta! Que simpàtica que era,
SOLque somiava que era una marreca que somiava
MImque cantava com una gitaneta a les nits de lluna.

SOLLai MImlo LAmlai RElo lai lo lo là!

SOLHi ha un escola perduda al mig del Montseny
MImon només hi estudien els nens,
DOon només hi estudien els nens
SOLque somien en truites.

SOLI el Ramon, que somiava coses tan estranyes
MImque és impossible explicar-les.
DOI en fi, sobre les coses que somiava la Laura,
SOLés millor no saber-les.
SOLI és que hasta el conserge pintava
SOLescoles sense muralles,
MImni classes.

DONi reixes, ni mestres, ni tonteries d’aquestes,
DOamb finestres obertes per on feien carreres
SOLels somnis dels nens i les nenes.

DOI mentrestant la Fina nedava amb sirenes.

SOLGluglMImguLAmgluREuuuu!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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