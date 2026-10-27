DOAvui a la platja es despullen LAmroques i peiSOLxos de tots coDOlors. La mar és d'un SOLblau transpaLAmrent, FAla sorra fiSOLna i el sol caDOlent. DOMirant al far de Barbaria, LAmles sarganSOLtanes i les gaDOvines ens acompaSOLnyen a tu i LAmjo. FANo tinguis SOLpor, no tinguis DOpor.
LAmPer viure un SOLsomni d'esDOtiu, LAmno pensis gaiSOLre, sent el DOcaliu. LAmDes de la MoSOLla fins es DOCaló, LAmla rumba sona SOLper tot DOel món.
La rumba soLA#na per tot el FAmón, des de la SOLcosta fins a migjorn. DOCapbussa't, LA#nena, no tinFAguis por, perquè aquest SOLsomni serà millor. DOSerà miLA#llor, serà millor FA el nostre SOLsomni, no tinguis por. DOSerà miLA#llor, serà millor FA quan nedem SOLtot solets tu i jo.
DOLA#FASOL
DO
DOCapvespres tendres vora la mar, LAmles pedres SOLdansen amunt i aDOvall. El sol és SOLbaix, es va poLAmnent. FAEm sento SOLlliure, visc el preDOsent.
LAmPressento que SOLen aquesta DOnit LAmla lluna SOLs'omple amb deDOlit. LAmAmb els teus SOLulls ben aDOdormits, LAmés la recanSOLça del que DOhem sentit.
La rumba soLA#na per tot el FAmón, des de la SOLcosta fins a migjorn. DOCapbussa't, LA#nena, no tinFAguis por, perquè aquest SOLsomni serà millor. DOSerà miLA#llor, serà millor FA el nostre SOLsomni, no tinguis por. DOSerà miLA#llor, serà millor FA si la guiSOLtarra sona amb amor. DOSerà miLA#llor, serà millor FA el nostre SOLsomni, no tinguis por. DOSerà miLA#llor, serà millor FA si la guiSOLtarra sona amb amor.
DOSeLA#rà millor, seFArà SOLmillor…
DOSerà miLA#llor, serà millor FA el nostre SOLsomni, no tinguis por. DOSerà miLA#llor, serà millor FA si la guiSOLtarra sona amb amor. DOSerà miLA#llor, serà millor FA el nostre SOLsomni, no tinguis por. DOSerà miLA#llor, serà millor FA si la guiSOLtarra sona amb amor.