Somni d'estiu (Acords)

Avui a la platja es despullen

Acords Acords
9son
9son obert
9son obert
DO

DOAvui a la platja es despullen
LAmroques i peiSOLxos de tots coDOlors.
La mar és d'un SOLblau transpaLAmrent,
FAla sorra fiSOLna i el sol caDOlent.
DOMirant al far de Barbaria,
LAmles sarganSOLtanes i les gaDOvines
ens acompaSOLnyen a tu i LAmjo.
FANo tinguis SOLpor, no tinguis DOpor.

LAmPer viure un SOLsomni d'esDOtiu,
LAmno pensis gaiSOLre, sent el DOcaliu.
LAmDes de la MoSOLla fins es DOCaló,
LAmla rumba sona SOLper tot DOel món.

La rumba soLA#na per tot el FAmón,
des de la SOLcosta fins a migjorn.
DOCapbussa't, LA#nena, no tinFAguis por,
perquè aquest SOLsomni serà millor.
DOSerà miLA#llor, serà millor FA
el nostre SOLsomni, no tinguis por.
DOSerà miLA#llor, serà millor FA
quan nedem SOLtot solets tu i jo.

DO LA# FA SOL

DO

DOCapvespres tendres vora la mar,
LAmles pedres SOLdansen amunt i aDOvall.
El sol és SOLbaix, es va poLAmnent.
FAEm sento SOLlliure, visc el preDOsent.

LAmPressento que SOLen aquesta DOnit
LAmla lluna SOLs'omple amb deDOlit.
LAmAmb els teus SOLulls ben aDOdormits,
LAmés la recanSOLça del que DOhem sentit.

La rumba soLA#na per tot el FAmón,
des de la SOLcosta fins a migjorn.
DOCapbussa't, LA#nena, no tinFAguis por,
perquè aquest SOLsomni serà millor.
DOSerà miLA#llor, serà millor FA
el nostre SOLsomni, no tinguis por.
DOSerà miLA#llor, serà millor FA
si la guiSOLtarra sona amb amor.
DOSerà miLA#llor, serà millor FA
el nostre SOLsomni, no tinguis por.
DOSerà miLA#llor, serà millor FA
si la guiSOLtarra sona amb amor.

DOSeLA#rà millor, seFASOLmillor…

DOSerà miLA#llor, serà millor FA
el nostre SOLsomni, no tinguis por.
DOSerà miLA#llor, serà millor FA
si la guiSOLtarra sona amb amor.
DOSerà miLA#llor, serà millor FA
el nostre SOLsomni, no tinguis por.
DOSerà miLA#llor, serà millor FA
si la guiSOLtarra sona amb amor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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