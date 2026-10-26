RESi algun dia tu aLAnessis a dormir i SImvolguessis tenir els somnis FA#mmés guapíssims que es LApoguessin tenir.
REEspera només LAa que sigui de nit. SOLObre la finestra LAi mira al cel.
SOLI tria l'estrella que t'agradi LAmés, REque jo hi FA#mseré a SOLdins, SOLcuidant de que tu tinguis els somnis més guapísLAsims que LAes poguessin tenir.
REI em cuidaré que els FA#mteus somnis SOLsiguin tan fantàstics, superguapos, LAtan, tan màgics…
I que vaREgis allà on vagis, i que et FA#mpassi lo que et passi, i que somSOLniïs lo que somniïs, LAmai no vulguis que s'acabi.
SOLI tria l'estrella que t'agradi LAmés, REque jo hi FA#mseré a SOLdins, SOLcuidant de que tu tinguis els somnis més guapísLAsims que LAes poguessin tenir.
I que somREniïs amb qui estimis, i que voFA#mlis i que flotis, i que SOLcorris i que riguis, LAjo faré que en els teus somnis hi surREtin mil colors vermells i FA#mblaus i verds i grocs. Colors briSOLllants, però relaxants, LAi que tinguis mil sensacions.
SOLFúcsia… carbassa. Lila… color transpaLArent. RERosa… coFA#mlor infiSOLnit. SOLTaronja… roig de llavis. Violeta… micaLAco. I LAcolor de gos com fuig…