Somnis (Acords)

Si algun dia

Acords Acords
Albert Pla
albert pla anem al llit
albert pla anem al llit
RESi algun dia
tu aLAnessis a dormir
i SImvolguessis tenir
els somnis FA#mmés guapíssims
que es LApoguessin tenir.

REEspera només
LAa que sigui de nit.
SOLObre la finestra
LAi mira al cel.

SOLI tria l'estrella que
t'agradi LAmés,
REque jo hi FA#mseré a SOLdins,
SOLcuidant de que tu tinguis
els somnis més guapísLAsims
que LAes poguessin tenir.

REI em cuidaré que els FA#mteus somnis
SOLsiguin tan fantàstics,
superguapos, LAtan, tan màgics…

I que vaREgis allà on vagis,
i que et FA#mpassi lo que et passi,
i que somSOLniïs lo que somniïs,
LAmai no vulguis que s'acabi.

SOLI tria l'estrella que
t'agradi LAmés,
REque jo hi FA#mseré a SOLdins,
SOLcuidant de que tu tinguis
els somnis més guapísLAsims
que LAes poguessin tenir.

I que somREniïs amb qui estimis,
i que voFA#mlis i que flotis,
i que SOLcorris i que riguis,
LAjo faré que en els teus somnis
hi surREtin mil colors
vermells i FA#mblaus i verds i grocs.
Colors briSOLllants, però relaxants,
LAi que tinguis mil sensacions.

SOLFúcsia… carbassa.
Lila… color transpaLArent.
RERosa… coFA#mlor infiSOLnit.
SOLTaronja… roig de llavis.
Violeta… micaLAco.
I LAcolor de gos com fuig…

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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