RESomia la terra entre els oceMImans,
REa les grans onades dels somnis MImde sal,
REsomia la vida a les seues MImmans,
DOa les grans REbarriades dels somnis de MImfang.
RESomia batalles d'antigues canMImçons,
REa les melodies dels somnis de MImplom,
REsomnia derrotes cremant il·luMImsions,
DOa les espeRErances dels somnis del MImmón.
DO RE
MImEs fa la nit al món.
DO RE
MImI al fons del seu cor,
SOLi somie amb la lluna tornar a somREniar
DOla vida prohiSIbida del teu desMImpertar.
RESomnien les cares de pell anMImcestral
REi en els foscos segles de somnis MImde sang,
REsomien justícia, somia MImcombat,
DOen les tristes selREves dels somnis roMImbats.
RESomia Bolívar, somia MImMartí,
REi en les velles rutes dels somnis prohiMImbits,
REsomia fronteres trencant horitMImzons,
DOviatjant al REtren de les revoluciMImons.
DO RE
MImEs fa de nit al món.
DO RE
MImI al fons del seu cor,
SOLsomia la lluna tornant a somREniar
DOla vida proREhibida del teu desMImpertar,
SOLsomia la lluna tornar a somniREar
DOl'Amèrica viSIva d'orgull popuMImlar.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.