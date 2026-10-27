Somnis entre boires (Acords)

Somnis entre boires

Acords Acords
Sangtraït
sangtrait l ultim segell
sangtrait l ultim segell
Intro: LAm DO SOL LAm x2

SomDOnis entre SOLboiLAmres,
boiDOres entre SOLels LAmdos.
Tu DOi jo, pell SOLa LAmpell,
omDObres dins SOLel LAmcel.

TorDOna'm a somSOLriuLAmre,
neDOna, sota el SOLmeu LAmcor.
I DOguanya'm amb miSOLraLAmdes
tenDOdres com SOLel LAmson.

DOI t'obriSOLré un caFAmí enmig del DO→mar, SOL
ple de LAmllums, DOple de plaers
i oSOLcults, seFAcrets.
DOI t'obriSOLré un caFAmí enmig del DO→mar, SOL
ple de LAmllums, DOple de plaers
i oSOLcults, seFAcrets.

LAm DO SOL LAm x2

LliDOga't les SOLmans LAmfredes
al DOvoltant SOLdel LAmmeu coll
i DOdona'm la SOLtenLAmdresa
que DOet surt del SOLfons LAmdel cor.

DOI t'obriSOLré un caFAmí enmig del DO→mar, SOL
ple de LAmllums, DOple de plaers
i oSOLcults, seFAcrets.
DOI t'obriSOLré un caFAmí enmig del DO→mar, SOL
ple de LAmllums, DOple de plaers
i oSOLcults, seFAcrets.
DOI t'obriSOLré un caFAmí enmig del DO→mar, SOL
ple de LAmllums, DOple de plaers
i oSOLcults, seFAcrets.
DOI t'obriSOLré un caFAmí enmig del DO→mar, SOL
ple de LAmllums, DOple de plaers
i oSOLcults, seFAcrets.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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