Intro: LAm DO SOL LAm x2



Som DO nis entre SOL boi LAm res,

boi DO res entre SOL els LAm dos.

Tu DO i jo, pell SOL a LAm pell,

om DO bres dins SOL el LAm cel.



Tor DO na'm a som SOL riu LAm re,

ne DO na, sota el SOL meu LAm cor.

I DO guanya'm amb mi SOL ra LAm des

ten DO dres com SOL el LAm son.



DO I t'obri SOL ré un ca FA mí enmig del DO→ mar, SOL

ple de LAm llums, DO ple de plaers

i o SOL cults, se FA crets.

DO I t'obri SOL ré un ca FA mí enmig del DO→ mar, SOL

ple de LAm llums, DO ple de plaers

i o SOL cults, se FA crets.



LAm DO SOL LAm x2



Lli DO ga't les SOL mans LAm fredes

al DO voltant SOL del LAm meu coll

i DO dona'm la SOL ten LAm dresa

que DO et surt del SOL fons LAm del cor.



DO I t'obri SOL ré un ca FA mí enmig del DO→ mar, SOL

ple de LAm llums, DO ple de plaers

i o SOL cults, se FA crets.

DO I t'obri SOL ré un ca FA mí enmig del DO→ mar, SOL

ple de LAm llums, DO ple de plaers

i o SOL cults, se FA crets.

DO I t'obri SOL ré un ca FA mí enmig del DO→ mar, SOL

ple de LAm llums, DO ple de plaers

i o SOL cults, se FA crets.

DO I t'obri SOL ré un ca FA mí enmig del DO→ mar, SOL

ple de LAm llums, DO ple de plaers

i o SOL cults, se FA crets.