Intro:
LAm DO SOL LAm x2
Som
DOnis entre SOLboi LAmres,
boi
DOres entre SOLels LAmdos.
Tu
DOi jo, pell SOLa LAmpell,
om
DObres dins SOLel LAmcel.
Tor
DOna'm a som SOLriu LAmre,
ne
DOna, sota el SOLmeu LAmcor.
I
DOguanya'm amb mi SOLra LAmdes
ten
DOdres com SOLel LAmson. DOI t'obri SOLré un ca FAmí enmig del DO→mar, SOL
ple de
LAmllums, DOple de plaers
i o
SOLcults, se FAcrets. DOI t'obri SOLré un ca FAmí enmig del DO→mar, SOL
ple de
LAmllums, DOple de plaers
i o
SOLcults, se FAcrets. LAm DO SOL LAm x2
Lli
DOga't les SOLmans LAmfredes
al
DOvoltant SOLdel LAmmeu coll
i
DOdona'm la SOLten LAmdresa
que
DOet surt del SOLfons LAmdel cor. DOI t'obri SOLré un ca FAmí enmig del DO→mar, SOL
ple de
LAmllums, DOple de plaers
i o
SOLcults, se FAcrets. DOI t'obri SOLré un ca FAmí enmig del DO→mar, SOL
ple de
LAmllums, DOple de plaers
i o
SOLcults, se FAcrets. DOI t'obri SOLré un ca FAmí enmig del DO→mar, SOL
ple de
LAmllums, DOple de plaers
i o
SOLcults, se FAcrets. DOI t'obri SOLré un ca FAmí enmig del DO→mar, SOL
ple de
LAmllums, DOple de plaers
i o
SOLcults, se FAcrets.
Som
boi
Tu
om
Tor
ne
I
ten
ple de
i o
ple de
i o
Lli
al
i
que
ple de
i o
ple de
i o
ple de
i o
ple de
i o