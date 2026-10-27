SOL MIm DO RE
SOL MIm DO RE
SOL MIm DO RE
SOL MIm DO RE
SOLPer MImtu,
visc DOen un REmón que has SOLcreat,
MImamb tu,
i DOnomés tu REal meu cosSOLtat.
Per MImtu,
poDOdia REfer realiSOLtat
uns MImsomnis
DOque no REhas volgut estiMImmar.
Vull deixar de DOviure
REdepenent de MImtu,
ara vull ser SImlliure al fi,
saDObent de mi,
REsabent que soc caSOLpaç.
Per MImtu
la meDOva vida REhe canviat. SOL
MImJa saps
que DOés el REque he deMImsitjat.
He volgut DOser
REuna part de MImtu,
he volSImgut la lluna,
i DOnegra nit
REés el que m'has SOLdonat.
Amor MImtrencat DOi REsomnis SOLforts.
MImEterna DOnit que REt'omple el SOLcos.
Amor MImtrencat DOi REsomnis SOLforts.
MImEterDOna nit REque t'omple el SOLcos.
MIm DO RE
SOL MIm DO RE
SOL MIm DO RE
SOL MIm DO RE
SOLPer MImtu
ja DOsé que REres ha canviSOLat,
MImperò avui
DOm'he deciREdit a parMImlar.
Hem sigut DOestrelles
REd'un cel aMImpagat,
dolor que SImm'ha traspassat,
i DOllàgrimes
que REper fi s'han asseSOLcat.
Ja MImpuc
de DOnou senREtir-me imporSOLtant,
MImde mi
alluDOnyo tot REaquest MImmal.
Però el teu DObuit,
REque al cor MImhas deixat,
l'he d'omSImplir de vida
i DOsomnis nous,
que els REmeus has esborrat.
SOLAmor MImtrencat DOi REsomnis SOLforts.
MImEterna DOnit que REt'omple el SOLcos.
FuMImgir DOd'allò que REmés he SOLestimat.
MImTornar a DOser el que era aREbans.
SOLSentir de nou que mai MImmés
no et traïrà el sentiDOment
de voler esREtimar
un buit que no omSOLple res.
SOLNo despertar
MImpensant que la teva DOvida
és un batec consREtant
cridant doSOLlor.
Amor MImtrencat DOi REsomnis SOLforts.
MImEterna DOnit que REt'omple el SOLcos.
Amor MImtrencat DOi REsomnis SOLforts.
MImEterna DOnit que REt'omple el SOLcos.
MIm DO RE
SOL MIm DO RE
SOL MIm DO RE
SOL MIm DO RE SOL
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