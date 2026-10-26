DOSomriuSOLrem SImquan tot MImfalli. DOAbraçarem SOLel temps SImjunts quan el món s'enMImcalli. DOSomriuSOLrem SImquan tot MImfalli. DOGuardo una vida a cada insREtant.
La roSOLsada ha esSImtès el seu vel fred i LAmhumit. A poc SOLa poc ha aSImnat quedant buida la LAmplaça. GuardaSOLrem un bon SImrecord d'aquesLAmta nit quan soSOLta els estels SImtot el poble baLAmllava.
Que ens SOLadormi suSImau la calma de LAml'estiu mentre SOLel sol desperSImta els cims de les munLAmtanyes i desSOLplega a poc SIma poc tots els LAmcamins. I per SOLles finestres SImes projecta LAml'alba.
SImHem anat veient el pas dels DOanys i LAmpels que venen DOseguirem canRE7tant.
DOSomriuSOLrem SImquan tot MImfalli. DOAbraçarem SOLel temps SImjunts quan el món s'enMImcalli. DOSomriuSOLrem SImquan tot MImfalli. DOGuardo una vida a cada insREtant.
Mentre SOLcaigui el sol, ens SImbanyarem al LAmriu. TornaSOLrem a poc a poc SImfins a la caLAmsa, voreSOLjant els camps que ens SImconeixen per LAmdins, ens han SOLvist somiar des de SImpetits fins aLAmra.
SImHem anat veient el pas dels DOanys i LAmpels que venen DOseguirem canRE7tant.
DOSomriuSOLrem SImquan tot MImfalli. DOAbraçarem SOLel temps SImjunts quan el món s'enMImcalli. DOSomriuSOLrem SImquan tot MImfalli. DOGuardo una vida a cada insREtant.
MImPorto carregada per tu aquesta DOcançó: bales de SOLfutur que espanten SImles pors. MImPorto carregada per tu aquesta DOcançó: bales de SOLfutur, el crit dels SImtambors.
LAmDOSOLRE x2
DOSomriuSOLrem SImquan tot MImfalli. DOAbraçarem SOLel temps SImjunts quan el món s'enMImcalli. DOSomriuSOLrem SImquan tot MImfalli. DOGuardo una vida a cada insREtant.