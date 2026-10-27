Intro:
DO FA DO FA DO SOL DO x2
Tinc les soles gas
FAtades de tant cami SOLnar
per pobles de
FAserts que han quedat obli DOdats.
Només nens hi
FAjuguen quan el sol se’n SOLva. DOHe recollit som FAriures que estaven per SOLduts.
En guardo de
FAgrans i també de me DOnuts.
Sempre que en
FAdemanis, en tindré a SOLpunt.
Agafa’n
DOun, que FAs’obri una escletxa de SOLllum,
que
FAcremin de cop totes DOles tristors
i
FAt’omplis de vida i co SOLlors.
Agafa’n
DOun, que FAs’obri una escletxa de SOLllum,
que
FAcremin de cop totes DOles tristors
i
FAt’omplis de vida i co SOLlors. DO FA DO FA DO SOL DO x2
Muntanyes pe
FAlades pel fred de l’hi SOLvern,
rialles que
FAfloten entre mig del DOgel,
la nit, la fos
FAcor, ja ens inunda la SOLpor. DOÉs moment de som FAriure a la gent que esti SOLmem,
a la que es
FAtà lluny i que no conei DOxem.
Que aflori un nou brot
FAd’il·lusió i bategui el canvi de gui SOLó.
Agafa’n
DOun, que FAs’obri una escletxa de SOLllum,
que
FAcremin de cop totes DOles tristors
i
FAt’omplis de vida i co SOLlors.
Agafa’n
DOun, que FAs’obri una escletxa de SOLllum,
que
FAcremin de cop totes DOles tristors
i
FAt’omplis de vida i co SOLlors. DO FA SOL FA DO FA SOL x2
Agafa’n
DOun, que FAs’obri una escletxa de SOLllum.
Agafa’n
DOun, que FAs’obri una escletxa de SOLllum.
Agafa’n
DOun, que FAs’obri una escletxa de SOLllum.
Agafa’n
DOun, que FAs’obri una escletxa de SOLllum.
Agafa’n
DOun, que FAs’obri una escletxa de SOLllum,
que
FAcremin de cop totes DOles tristors
i
FAt’omplis de vida i co SOLlors.
Agafa’n
DOun, que FAs’obri una escletxa de SOLllum,
que
FAcremin de cop totes DOles tristors
i
FAt’omplis de vida i co SOLlors. DO FA DO FA DO SOL DO x2
Tinc les soles gas
per pobles de
Només nens hi
En guardo de
Sempre que en
Agafa’n
que
i
Agafa’n
que
i
Muntanyes pe
rialles que
la nit, la fos
a la que es
Que aflori un nou brot
Agafa’n
que
i
Agafa’n
que
i
Agafa’n
Agafa’n
Agafa’n
Agafa’n
Agafa’n
que
i
Agafa’n
que
i