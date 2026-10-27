Somriures (Acords)

Tinc les soles gastades de tant caminar

Acords Acords
Xeic!
xeic batecs
xeic batecs
Intro: DO FA DO FA DO SOL DO x2

Tinc les soles gasFAtades de tant camiSOLnar
per pobles deFAserts que han quedat obliDOdats.
Només nens hi FAjuguen quan el sol se’n SOLva.

DOHe recollit somFAriures que estaven perSOLduts.
En guardo de FAgrans i també de meDOnuts.
Sempre que en FAdemanis, en tindré a SOLpunt.

Agafa’n DOun, que FAs’obri una escletxa de SOLllum,
que FAcremin de cop totes DOles tristors
i FAt’omplis de vida i coSOLlors.
Agafa’n DOun, que FAs’obri una escletxa de SOLllum,
que FAcremin de cop totes DOles tristors
i FAt’omplis de vida i coSOLlors.

DO FA DO FA DO SOL DO x2

Muntanyes peFAlades pel fred de l’hiSOLvern,
rialles que FAfloten entre mig del DOgel,
la nit, la fosFAcor, ja ens inunda la SOLpor.

DOÉs moment de somFAriure a la gent que estiSOLmem,
a la que esFAtà lluny i que no coneiDOxem.
Que aflori un nou brot FAd’il·lusió i bategui el canvi de guiSOLó.

Agafa’n DOun, que FAs’obri una escletxa de SOLllum,
que FAcremin de cop totes DOles tristors
i FAt’omplis de vida i coSOLlors.
Agafa’n DOun, que FAs’obri una escletxa de SOLllum,
que FAcremin de cop totes DOles tristors
i FAt’omplis de vida i coSOLlors.

DO FA SOL FA DO FA SOL x2

Agafa’n DOun, que FAs’obri una escletxa de SOLllum.
Agafa’n DOun, que FAs’obri una escletxa de SOLllum.
Agafa’n DOun, que FAs’obri una escletxa de SOLllum.
Agafa’n DOun, que FAs’obri una escletxa de SOLllum.

Agafa’n DOun, que FAs’obri una escletxa de SOLllum,
que FAcremin de cop totes DOles tristors
i FAt’omplis de vida i coSOLlors.
Agafa’n DOun, que FAs’obri una escletxa de SOLllum,
que FAcremin de cop totes DOles tristors
i FAt’omplis de vida i coSOLlors.

DO FA DO FA DO SOL DO x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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