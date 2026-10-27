Intro: DO FA DO FA DO SOL DO x2



Tinc les soles gas FA tades de tant cami SOL nar

per pobles de FA serts que han quedat obli DO dats.

Només nens hi FA juguen quan el sol se’n SOL va.



DO He recollit som FA riures que estaven per SOL duts.

En guardo de FA grans i també de me DO nuts.

Sempre que en FA demanis, en tindré a SOL punt.



Agafa’n DO un, que FA s’obri una escletxa de SOL llum,

que FA cremin de cop totes DO les tristors

i FA t’omplis de vida i co SOL lors.

Agafa’n DO un, que FA s’obri una escletxa de SOL llum,

que FA cremin de cop totes DO les tristors

i FA t’omplis de vida i co SOL lors.



DO FA DO FA DO SOL DO x2



Muntanyes pe FA lades pel fred de l’hi SOL vern,

rialles que FA floten entre mig del DO gel,

la nit, la fos FA cor, ja ens inunda la SOL por.



DO És moment de som FA riure a la gent que esti SOL mem,

a la que es FA tà lluny i que no conei DO xem.

Que aflori un nou brot FA d’il·lusió i bategui el canvi de gui SOL ó.



Agafa’n DO un, que FA s’obri una escletxa de SOL llum,

que FA cremin de cop totes DO les tristors

i FA t’omplis de vida i co SOL lors.

Agafa’n DO un, que FA s’obri una escletxa de SOL llum,

que FA cremin de cop totes DO les tristors

i FA t’omplis de vida i co SOL lors.



DO FA SOL FA DO FA SOL x2



Agafa’n DO un, que FA s’obri una escletxa de SOL llum.

Agafa’n DO un, que FA s’obri una escletxa de SOL llum.

Agafa’n DO un, que FA s’obri una escletxa de SOL llum.

Agafa’n DO un, que FA s’obri una escletxa de SOL llum.



Agafa’n DO un, que FA s’obri una escletxa de SOL llum,

que FA cremin de cop totes DO les tristors

i FA t’omplis de vida i co SOL lors.

Agafa’n DO un, que FA s’obri una escletxa de SOL llum,

que FA cremin de cop totes DO les tristors

i FA t’omplis de vida i co SOL lors.



DO FA DO FA DO SOL DO x2