Sona (Acords)

I sonaré. Ule ule!

Acords Acords
Doctor Prats
I sonaMIré. Ule uSIle!
I sonaLAré. Ule uSIle!
I sonaMIré. Ule uSIle!
I sonaLAré. Ule uSIle!

MICrec que avui FA#mhe tornat de LAnou
amb les DO#mmans més buides
SIperò amb la bona LAsort.

MIVinc camiFA#mnant des de prou LAlluny
malverDO#msant estrofes
SItip de tant orLAgull.

Vull FA#mser més ràpid que el LAvent
i despuMIllar-me entre SIbranques.

Vull FA#mser el que no he pogut LAfer
i dibuiMIxar-te sense miSIrar-te.

MISona, amb SIun ritme consLAtant,
la SIpluja al meu daMIvant,
que SIcau desenfaLAdada
i a poc a SIpoc ens mulla.

MISona i SIporta la il·luLAsió
que ens SIva fer canviar el DO#mmón,
que no s'acabi SImai.

I sonaMIré. Ule uSIle!
I sonaLAré. Ule uSIle!
I sonaMIré. Ule uSIle!
I sonaLAré. Ule uSIle!

AMIvui, només FA#mfalta que brinLAdem
que vinDO#mdrem quan faltis,
SIque serem eLAterns.

I espeMIrar sentir FA#mdir-te un altre LAcop
que aDO#mquesta nit
ens SItorni a sortir el LAsol.

Vull FA#mser més ràpid que el LAvent
i despuMIllar-me entre SIbranques.

Vull FA#mser el que no he pogut LAfer
i dibuiMIxar-te sense miSIrar-te.

MISona, amb SIun ritme consLAtant,
la SIpluja al meu daMIvant,
que SIcau desenfaLAdada
i a poc a SIpoc ens mulla.

MISona i SIporta la il·luLAsió
que ens SIva fer canviar el DO#mmón,
que no s'acabi SImai.

LA DO#m
LA SI

MISona, amb SIun ritme consLAtant,
la SIpluja al meu daMIvant,
que SIcau desenfaLAdada
i a poc a SIpoc ens mulla.

MISona i SIporta la il·luLAsió
que ens SIva fer canviar el DO#mmón,
que no s'acabi SImai.

I sonaMIré. Ule uSIle!
I sonaLAré. Ule uSIle!
I sonaMIré. Ule uSIle!
I sonaLAré. Ule uSIle!
I sonaMIré. Ule uSIle!
I sonaLAré. Ule uSIle!
I sonaMIré. Ule uSIle!
I sonaLAré. Ule uSIle!

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Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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