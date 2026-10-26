I sona
MIré. Ule u SIle!
I sona
LAré. Ule u SIle!
I sona
MIré. Ule u SIle!
I sona
LAré. Ule u SIle! MICrec que avui FA#mhe tornat de LAnou
amb les
DO#mmans més buides SIperò amb la bona LAsort. MIVinc cami FA#mnant des de prou LAlluny
malver
DO#msant estrofes SItip de tant or LAgull.
Vull
FA#mser més ràpid que el LAvent
i despu
MIllar-me entre SIbranques.
Vull
FA#mser el que no he pogut LAfer
i dibui
MIxar-te sense mi SIrar-te. MISona, amb SIun ritme cons LAtant,
la
SIpluja al meu da MIvant,
que
SIcau desenfa LAdada
i a poc a
SIpoc ens mulla. MISona i SIporta la il·lu LAsió
que ens
SIva fer canviar el DO#mmón,
que no s'acabi
SImai.
I sona
MIré. Ule u SIle!
I sona
LAré. Ule u SIle!
I sona
MIré. Ule u SIle!
I sona
LAré. Ule u SIle!
A
MIvui, només FA#mfalta que brin LAdem
que vin
DO#mdrem quan faltis, SIque serem e LAterns.
I espe
MIrar sentir FA#mdir-te un altre LAcop
que a
DO#mquesta nit
ens
SItorni a sortir el LAsol.
Vull
FA#mser més ràpid que el LAvent
i despu
MIllar-me entre SIbranques.
Vull
FA#mser el que no he pogut LAfer
i dibui
MIxar-te sense mi SIrar-te. MISona, amb SIun ritme cons LAtant,
la
SIpluja al meu da MIvant,
que
SIcau desenfa LAdada
i a poc a
SIpoc ens mulla. MISona i SIporta la il·lu LAsió
que ens
SIva fer canviar el DO#mmón,
que no s'acabi
SImai. LA DO#m LA SI MISona, amb SIun ritme cons LAtant,
la
SIpluja al meu da MIvant,
que
SIcau desenfa LAdada
i a poc a
SIpoc ens mulla. MISona i SIporta la il·lu LAsió
que ens
SIva fer canviar el DO#mmón,
que no s'acabi
SImai.
I sona
MIré. Ule u SIle!
I sona
LAré. Ule u SIle!
I sona
MIré. Ule u SIle!
I sona
LAré. Ule u SIle!
I sona
MIré. Ule u SIle!
I sona
LAré. Ule u SIle!
I sona
MIré. Ule u SIle!
I sona
LAré. Ule u SIle! MI
I sona
I sona
I sona
amb les
malver
Vull
i despu
Vull
i dibui
la
que
i a poc a
que ens
que no s'acabi
I sona
I sona
I sona
I sona
A
que vin
I espe
que a
ens
Vull
i despu
Vull
i dibui
la
que
i a poc a
que ens
que no s'acabi
la
que
i a poc a
que ens
que no s'acabi
I sona
I sona
I sona
I sona
I sona
I sona
I sona
I sona