Sonen ses campanes (Acords)

Sonen ses campanes i se sent per tot es poble

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume sant domingo forever
maria jaume sant domingo forever
RESonen ses campanes i se sent per tot es poble,
LAsonen ses campanes per dir que ja és hora.
SOLVenen uns dies que sempre espeRErava. LA
REJo mir a sa gent passar a través de sa finestra
LAi t'enyor avui un poc més que la resta SOLd'any.
Estic present, estic de pasREsada. LA

Hi SOLhaurà un LAdia
SImque ningú de noltros LAviurà en aquest poble.
SOLUn LAdia,
SImnoltros serem altres LAi tot en ordre.

SOLVida meva,
REno passis pena, LAno passis pena.
SOLVida meva,
REque certes coses LAduren per sempre. (Duren per sempre).

REI quan sonin ses campanes una altra vegada
LAi hagi passat una bona temporada,
SOLa on serem tots es que hi som REara? LA
REHi ha certes coses que venen d'enrere
LAi tot i que passin dies i segles,
SOLsempre hi són, fan bé i fan mal i REfan ser qui LAsom.

Hi SOLhaurà un LAdia
SImque ningú de noltros LAviurà en aquest poble.
SOLUn LAdia,
SImnoltros serem altres LAi tot en ordre.

SOLVida meva,
REno passis pena, LAno passis pena.
SOLVida meva,
REque certes coses LAduren per sempre.
SOLVida meva,
REno passis pena, LAno passis pena.
SOLVida meva,
REque certes coses LAduren per sempre.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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