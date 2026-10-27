RESonen ses campanes i se sent per tot es poble, LAsonen ses campanes per dir que ja és hora. SOLVenen uns dies que sempre espeRErava. LA REJo mir a sa gent passar a través de sa finestra LAi t'enyor avui un poc més que la resta SOLd'any. Estic present, estic de pasREsada. LA
Hi SOLhaurà un LAdia SImque ningú de noltros LAviurà en aquest poble. SOLUn LAdia, SImnoltros serem altres LAi tot en ordre.
SOLVida meva, REno passis pena, LAno passis pena. SOLVida meva, REque certes coses LAduren per sempre. (Duren per sempre).
REI quan sonin ses campanes una altra vegada LAi hagi passat una bona temporada, SOLa on serem tots es que hi som REara? LA REHi ha certes coses que venen d'enrere LAi tot i que passin dies i segles, SOLsempre hi són, fan bé i fan mal i REfan ser qui LAsom.
Hi SOLhaurà un LAdia SImque ningú de noltros LAviurà en aquest poble. SOLUn LAdia, SImnoltros serem altres LAi tot en ordre.