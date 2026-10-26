Soroll (Acords)

Criden fort, com si tot aquest

Acords Acords
Els Pets
els pets agost
els pets agost

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SOLmCriden MI♭→SI♭fort, com si FAtot aquest
SOLmvolum de MI♭→SI♭veu els doFAnés la raó,
SOLmprepaMI♭→SI♭rats per FAmarcar-nos
SOLmles tendènMI♭→SI♭cies noves que es FAporten enguany.

SOLmPaga i MI♭→SI♭et donaFAran tot el que
SOLmmai MI♭→SI♭has necesFAsitat,
SOLmsempre MI♭→SI♭a preus FAajustats.

SOLm MI♭ SI♭ FA

SOLmSón perMI♭tot:SI♭a les FAbústies,
SOLmals vagons MI♭de meSI♭tro i les FAsales d'estar,
SOLmals carMI♭rers SI♭i a FAla gira
SOLmdel artisMI♭ta que SI♭han empenyoFArat la moral.

SOLmSaMI♭ben SI♭→FAels SOLmteus punts feFAbles,
SOLmles MI♭veSI♭→FAgades SOLmque vas al FAbanc;
SOLmoMI♭bresSI♭→FAl'ordinaSOLmdor i ja t'han caFAçat...

MI♭Sona la canFAçó que més m'esSOLmtimo en MI♭aquest SI♭món,
però FAara és per SOLmvendre,
MI♭i quan la SI♭sento FAveig només soSOLm→MI♭→SI♭→FAroll.

SOLm MI♭ SI♭ FA

SOLmSembla MI♭car,SI♭però el proFAducte que
SOLmt'impoMI♭sen SI♭té un disseny esFApecial,
SOLmanunMI♭ciSI♭at amb FAcampanyes
SOLmagresMI♭sives SI♭fetes per profesFAsionals.

SOLmRoMI♭ba, SI♭preFAsiSOLmdenciables FAfent
SOLmgaMI♭nyoSI♭tes, FAplans SOLmde pensiFAons,
SOLmMI♭bilsSI♭amb FAforma SOLmde consolaFAdor...

MI♭Sona la canFAçó que més m'esSOLmtimo en MI♭aquest SI♭món,
però FAara és per SOLmvendre, MI♭ara vol SI♭vendre'm FAmerda.
SOLmSona MI♭la canSI♭çó FAque em va ajuSOLmdar a menMI♭jar-me el SI♭món,
però FAara la SOLmsento MI♭i quan la SI♭sento...

MI♭Tria bé la SI♭samarreta
MI♭que t'has de SI♭posar demà:
MI♭pot mostrar que enSI♭cara penses
MI♭o només ser un FAanunci ambuSOLmlant.

SOLm MI♭ SI♭ FA x4

MI♭Sona la canFAçó que més m'esSOLmtimo en MI♭aquest SI♭món,
però FAara és per SOLmvendre, MI♭ara vol SI♭vendre'm FAmerda.
SOLmSona MI♭la canSI♭çó FAque em va ajuSOLmdar a menMI♭jar-me el SI♭món,
però FAara la SOLmsento MI♭i quan la SI♭sento FAveig només soSOLmroll.

SOLm MI♭ SI♭ FA x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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