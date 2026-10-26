MI♭Sona la canFAçó que més m'esSOLmtimo en MI♭aquest SI♭món, però FAara és per SOLmvendre, MI♭ara vol SI♭vendre'm FAmerda. SOLmSona MI♭la canSI♭çó FAque em va ajuSOLmdar a menMI♭jar-me el SI♭món, però FAara la SOLmsento MI♭i quan la SI♭sento...
MI♭Tria bé la SI♭samarreta MI♭que t'has de SI♭posar demà: MI♭pot mostrar que enSI♭cara penses MI♭o només ser un FAanunci ambuSOLmlant.
SOLmMI♭SI♭FA x4
MI♭Sona la canFAçó que més m'esSOLmtimo en MI♭aquest SI♭món, però FAara és per SOLmvendre, MI♭ara vol SI♭vendre'm FAmerda. SOLmSona MI♭la canSI♭çó FAque em va ajuSOLmdar a menMI♭jar-me el SI♭món, però FAara la SOLmsento MI♭i quan la SI♭sento FAveig només soSOLmroll.