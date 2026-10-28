Soroll blanc (Acords)

L'ordre plàcid, un núvol bàsic, soroll blanc

Acords Acords
Blaumut
blaumut abisme
blaumut abisme
LAmL'ordre DOmaj7plàcid, un núvol MImbàsic, soroll REm7blanc.
LAmElla DOmaj7mira, ell s'esREm7tira i fa un baSOLdall.
LAmVeus la DOmaj7lluna? Temps de MImprunes, ve de REm7pas.
LAmCreure en DOmaj7l'aire que ens penREm7tina i que es desSOLfà.

I deiFAxar-nos caure al bell DOmig d'un salt
i buiMIm7dar-nos de tot aLAmllò important
per peFAsar tan poc que sigui irDOrellevant el que MImfem. LAm SOL
I esquiFAvar les ordres dels DOnostres caps,
escoMIm7llir l'oblit com a LAmpla ideal,
recorFAdar tan poc que fos irDOrellevant el que SOLsom.

LAmL'ordre DOmaj7plàcid, un núvol MImbàsic, soroll REm7blanc.
LAmElla insDOmaj7pira, ell la REm7mira i creuen les SOLmans.
LAmLletra DOmaj7corba, res desMImtorba, res no ens REm7cal.
LAmFlors deDOmaj7sertes són exREm7pertes naveSOLgants.

I deiFAxar-nos caure al bell DOmig d'un salt
i buiMIm7dar-nos de tot aLAmllò important
per peFAsar tan poc que sigui irDOrellevant el que MImfem. LAm SOL
I esquiFAvar les ordres dels DOnostres caps,
escoMIm7llir l'oblit com a LAmpla ideal,
recorFAdar tan poc que fos irDOrellevant el que MImsom. LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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