LAmL'ordre DOmaj7plàcid, un núvol MImbàsic, soroll REm7blanc. LAmElla DOmaj7mira, ell s'esREm7tira i fa un baSOLdall. LAmVeus la DOmaj7lluna? Temps de MImprunes, ve de REm7pas. LAmCreure en DOmaj7l'aire que ens penREm7tina i que es desSOLfà.
I deiFAxar-nos caure al bell DOmig d'un salt i buiMIm7dar-nos de tot aLAmllò important per peFAsar tan poc que sigui irDOrellevant el que MImfem. LAmSOL I esquiFAvar les ordres dels DOnostres caps, escoMIm7llir l'oblit com a LAmpla ideal, recorFAdar tan poc que fos irDOrellevant el que SOLsom.
LAmL'ordre DOmaj7plàcid, un núvol MImbàsic, soroll REm7blanc. LAmElla insDOmaj7pira, ell la REm7mira i creuen les SOLmans. LAmLletra DOmaj7corba, res desMImtorba, res no ens REm7cal. LAmFlors deDOmaj7sertes són exREm7pertes naveSOLgants.
I deiFAxar-nos caure al bell DOmig d'un salt i buiMIm7dar-nos de tot aLAmllò important per peFAsar tan poc que sigui irDOrellevant el que MImfem. LAmSOL I esquiFAvar les ordres dels DOnostres caps, escoMIm7llir l'oblit com a LAmpla ideal, recorFAdar tan poc que fos irDOrellevant el que MImsom. LAm