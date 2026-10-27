La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
RE♭LA♭RE♭
RE♭Sortir per la finestra carregat de joies, RE♭sortir per la finestra després de robar un petó, LA♭a plena llum o al vespre, deixant a dins la resta, RE♭sortir per la finestra per anar a caçar la sort.
RE♭Sortir per la finestra quan canten les sirenes, RE♭descalç, sense fer cap soroll i amb la roba a la mà, LA♭ser l'últim de la festa, abans de tornar a perdre'm RE♭el cap ple de confeti i serpentines de colors.
SOL♭Sortir com SI♭msurt el pensament quan SIs'escapa per la LA♭vista SOL♭i l'horitzó trepitja, LA♭ SOL♭saltar de cap SI♭mcreuant el marc i ja SIno tocar LA♭terra, SOL♭tornar a desaparèiLA♭xer.
RE♭Volar de quatre potes per sobre les teulades, RE♭no haver d'obrir més portes i llençar les claus al riu, LA♭deixar l'hivern enrere, marxar lluny de l'espera. RE♭Abans que es tanquin les finestres, jo ja hauré sortit.
SOL♭Sortir com SI♭msurt el pensament quan SIs'escapa per la LA♭vista SOL♭i l'horitzó trepitja, LA♭ SOL♭saltar de cap SI♭mcreuant el marc i ja SIno tocar LA♭terra, SOL♭tornar a desaparèiLA♭xer.