Sortir per la finestra (Acords)

Sortir per la finestra carregat de joies

Acords Acords
Marc Parrot
marc parrot sortir per la finestra
marc parrot sortir per la finestra

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

RE♭ LA♭ RE♭

RE♭Sortir per la finestra carregat de joies,
RE♭sortir per la finestra després de robar un petó,
LA♭a plena llum o al vespre, deixant a dins la resta,
RE♭sortir per la finestra per anar a caçar la sort.

RE♭Sortir per la finestra quan canten les sirenes,
RE♭descalç, sense fer cap soroll i amb la roba a la mà,
LA♭ser l'últim de la festa, abans de tornar a perdre'm
RE♭el cap ple de confeti i serpentines de colors.

SOL♭Sortir com SI♭msurt el pensament quan SIs'escapa per la LA♭vista
SOL♭i l'horitzó trepitja, LA♭
SOL♭saltar de cap SI♭mcreuant el marc i ja SIno tocar LA♭terra,
SOL♭tornar a desaparèiLA♭xer.

RE♭Volar de quatre potes per sobre les teulades,
RE♭no haver d'obrir més portes i llençar les claus al riu,
LA♭deixar l'hivern enrere, marxar lluny de l'espera.
RE♭Abans que es tanquin les finestres, jo ja hauré sortit.

SOL♭Sortir com SI♭msurt el pensament quan SIs'escapa per la LA♭vista
SOL♭i l'horitzó trepitja, LA♭
SOL♭saltar de cap SI♭mcreuant el marc i ja SIno tocar LA♭terra,
SOL♭tornar a desaparèiLA♭xer.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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