Sortiràs al carrer (Acords)

Ja sé que últimament les coses no et funcionen gaire

Acords Acords
Els Pets
els pets brut natural
els pets brut natural
Intro: SOL DO RE x2

SOLJa sé que últimament les coses DOno et funcionen gaire,
REque ja són massa nits tacant llenSOLçols tot sol a casa,
tan difícil que es fa trobar comDOpanya avui en dia
REi tan fàcil que sembla quan ho SOLveus a les pel·lícules.

LAmA vegades REpenses que tot SOLel millor ja MImestà triat,
LAmnomés queden DOpervertits o LAmtestimonis REde Jehovà.

SOLUn a un els amics van trobant DOla seva parella
REi un pic ho tenen fet, del seu SOLcamí desapareixes,
sembla que elles, per alguna DOraó, no et poden veure,
REqui t'ho havia de dir, però ara ets uSOLna mala influència.

LAmSort que no ets d'aREquells que de seSOLguida es posen MIma plorar,
LAmla ciutat t'esDOguarda LAmi no val a baREdar.

SOLSortiDOràs al carRErer, no saps on, no saps quan.
SOLSortiràs DOal carrer, REperò algú t'està esperant.
SOLSortiDOràs al carRErer, no saps com ni el perquè.
SOLSortiDOràs al carRErer, és qüestió de temps.

SOL DO RE x2

SOLHas provat d'anar al gimnàs, has provat DOtreure't les ulleres,
REcomprar caramelets pel mal SOLalè, que això molesta,
anar un xic més mudat, fins i tot DOmarcant cuquillera;
REsols et queda intentar portar calSOLçotets de floretes.

LAmPerò per molt que els REteus invents SOLsembla que no MImpintin bé,
LAmtens molt clar com DOaclarir-ho, LAmsaps molt bé què REfer.

SOLSortiDOràs al carRErer, no saps on, no saps quan.
SOLSortiràs DOal carrer, REperò algú t'està esperant.
SOLSortiDOràs al carRErer, no saps com ni el perquè.
SOLSortiDOràs al carRErer, és qüestió de temps.

LAm RE SOL MIm LAm DO LAm RE

SOLSortiDOràs al carRErer, no saps on, no saps quan.
SOLSortiràs DOal carrer, REperò algú t'està esperant.
SOLSortiDOràs al carRErer, no saps com ni el perquè.
SOLSortiDOràs al carRErer, és qüestió de temps.

SOLÉs DOqüestiREó de temps.
SOLÉs DOqüestiREó de temps.
SOLÉs DOqüestiREó de temps.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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