Intro:
SOL DO RE x2 SOLJa sé que últimament les coses DOno et funcionen gaire, REque ja són massa nits tacant llen SOLçols tot sol a casa,
tan difícil que es fa trobar com
DOpanya avui en dia REi tan fàcil que sembla quan ho SOLveus a les pel·lícules. LAmA vegades REpenses que tot SOLel millor ja MImestà triat, LAmnomés queden DOpervertits o LAmtestimonis REde Jehovà. SOLUn a un els amics van trobant DOla seva parella REi un pic ho tenen fet, del seu SOLcamí desapareixes,
sembla que elles, per alguna
DOraó, no et poden veure, REqui t'ho havia de dir, però ara ets u SOLna mala influència. LAmSort que no ets d'a REquells que de se SOLguida es posen MIma plorar, LAmla ciutat t'es DOguarda LAmi no val a ba REdar. SOLSorti DOràs al car RErer, no saps on, no saps quan. SOLSortiràs DOal carrer, REperò algú t'està esperant. SOLSorti DOràs al car RErer, no saps com ni el perquè. SOLSorti DOràs al car RErer, és qüestió de temps. SOL DO RE x2 SOLHas provat d'anar al gimnàs, has provat DOtreure't les ulleres, REcomprar caramelets pel mal SOLalè, que això molesta,
anar un xic més mudat, fins i tot
DOmarcant cuquillera; REsols et queda intentar portar cal SOLçotets de floretes. LAmPerò per molt que els REteus invents SOLsembla que no MImpintin bé, LAmtens molt clar com DOaclarir-ho, LAmsaps molt bé què REfer. SOLSorti DOràs al car RErer, no saps on, no saps quan. SOLSortiràs DOal carrer, REperò algú t'està esperant. SOLSorti DOràs al car RErer, no saps com ni el perquè. SOLSorti DOràs al car RErer, és qüestió de temps. LAm RE SOL MIm LAm DO LAm RE SOLSorti DOràs al car RErer, no saps on, no saps quan. SOLSortiràs DOal carrer, REperò algú t'està esperant. SOLSorti DOràs al car RErer, no saps com ni el perquè. SOLSorti DOràs al car RErer, és qüestió de temps. SOLÉs DOqüesti REó de temps. SOLÉs DOqüesti REó de temps. SOLÉs DOqüesti REó de temps.
tan difícil que es fa trobar com
sembla que elles, per alguna
anar un xic més mudat, fins i tot