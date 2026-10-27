MImSota el cel REdel seu món va creiMImxent la seua bogeREria, MImsota el cel del REnostre món arbres creSOLmats i cremades SI7vides.
MImMilions de dones esREclavitzades, MImmilions de vides REviolades, MImsota el cel del REnostre món, pobre SOLmón de pobres SI7vides.
DOSota el cel del seu MImmón no hi ha futur que valga, DOsota el MImcel del seu podrit món. DOSota el cel del nosMImtre món, l'espera s'ha fet tan llarga, DOsota el cel del nostre SI7món.
MImComençar, noDOmés cal començar des de SOLtots els fronts, des de SI7tots els racons. MImComençar, aDOquí i ara, dispaSOLrant trets de SI7ràbia i raó. MImComençar, noDOmés cal començar des de SOLtots els fronts, des de SI7tots els racons. MImComençar, aDOquí i ara, dispaSOLrant trets de SI7ràbia i raó.
DOFins que no torne a SOLnàixer un SI7dia del seu MImmón, DOfins que no torne a SOLnàixer SI7més...
MImSImMImSIm MImSImSOLSI7 x2
DOSIDOSI
MImSota el cel REdel seu món tot MImsón marques REi fàbriques. MImSota el cel REdel nostre món braços creSOLuats o braços il·leSI7gals.
MImMilions de vides REclandestines, MImmilions de vides REsense destí, MImsota el cel del REgran mercat, el gran merSOLcat de la por i el deSI7sig.
DOSota el cel del seu MImmón no hi ha futur que valga, DOsota el MImcel del seu podrit món. DOSota el cel del nosMImtre món, l'espera s'ha fet tan llarga, DOsota el cel del nostre SI7món.
MImComençar, noDOmés cal començar des de SOLtots els fronts, des de SI7tots els racons. MImComençar, aDOquí i ara, dispaSOLrant trets de SI7ràbia i raó. MImComençar, noDOmés cal començar des de SOLtots els fronts, des de SI7tots els racons. MImComençar, aDOquí i ara, dispaSOLrant trets de SI7ràbia i raó.
DOFins que no torne a SOLnàixer un SI7dia del seu MImmón, DOfins que no torne a SOLnàixer SI7més...
Una mirada arMImrasaREda, una cara humiMImliaREda, una cultura amaSOLgaSI7da, una terra ofeMImgaREda... Una mirada arMImrasaREda, una cara humiMImliaREda, una cultura amaSOLgaSI7da, una terra ofeMImgaREda... Una mirada arMImrasaREda, una cara humiMImliaREda, una cultura amaSOLgaSI7da, una terra ofeMImgaREda...