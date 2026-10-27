Sota el seu cel (Acords)

Sota el cel del seu món

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas obrint pas
obrint pas obrint pas
MIm SIm MIm SIm
MIm SIm SOL SI7 x2

DO SI DO SI

MImSota el cel REdel seu món
va creiMImxent la seua bogeREria,
MImsota el cel del REnostre món
arbres creSOLmats i cremades SI7vides.

MImMilions de dones esREclavitzades,
MImmilions de vides REviolades,
MImsota el cel del REnostre món,
pobre SOLmón de pobres SI7vides.

DOSota el cel del seu MImmón no hi ha futur que valga,
DOsota el MImcel del seu podrit món.
DOSota el cel del nosMImtre món, l'espera s'ha fet tan llarga,
DOsota el cel del nostre SI7món.

MImComençar, noDOmés cal començar
des de SOLtots els fronts, des de SI7tots els racons.
MImComençar, aDOquí i ara,
dispaSOLrant trets de SI7ràbia i raó.
MImComençar, noDOmés cal començar
des de SOLtots els fronts, des de SI7tots els racons.
MImComençar, aDOquí i ara,
dispaSOLrant trets de SI7ràbia i raó.

DOFins que no torne a SOLnàixer un SI7dia del seu MImmón,
DOfins que no torne a SOLnàixer SI7més...

MIm SIm MIm SIm
MIm SIm SOL SI7 x2

DO SI DO SI

MImSota el cel REdel seu món tot
MImsón marques REi fàbriques.
MImSota el cel REdel nostre món
braços creSOLuats o braços il·leSI7gals.

MImMilions de vides REclandestines,
MImmilions de vides REsense destí,
MImsota el cel del REgran mercat,
el gran merSOLcat de la por i el deSI7sig.

DOSota el cel del seu MImmón no hi ha futur que valga,
DOsota el MImcel del seu podrit món.
DOSota el cel del nosMImtre món, l'espera s'ha fet tan llarga,
DOsota el cel del nostre SI7món.

MImComençar, noDOmés cal començar
des de SOLtots els fronts, des de SI7tots els racons.
MImComençar, aDOquí i ara,
dispaSOLrant trets de SI7ràbia i raó.
MImComençar, noDOmés cal començar
des de SOLtots els fronts, des de SI7tots els racons.
MImComençar, aDOquí i ara,
dispaSOLrant trets de SI7ràbia i raó.

DOFins que no torne a SOLnàixer un SI7dia del seu MImmón,
DOfins que no torne a SOLnàixer SI7més...

Una mirada arMImrasaREda,
una cara humiMImliaREda,
una cultura amaSOLgaSI7da,
una terra ofeMImgaREda...
Una mirada arMImrasaREda,
una cara humiMImliaREda,
una cultura amaSOLgaSI7da,
una terra ofeMImgaREda...
Una mirada arMImrasaREda,
una cara humiMImliaREda,
una cultura amaSOLgaSI7da,
una terra ofeMImgaREda...

MIm SIm MIm SIm
MIm SIm SOL SI7 x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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