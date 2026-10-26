Sota la llum del sol (Acords)

Vam mullar els peus a la riba com dos joves aprenents

Acords Acords
Els Catarres
els catarres big bang
els catarres big bang
Intro: RE SOLmaj7 RE SOLmaj7

Vam muREllar els peus a la riba com dos joves aprenents,
però aSOLmaj7viat tota prudència se l’emporta la corrent.
I així, REmentre ens submergíem en un ball de grocs i blaus,
vam SOLmaj7deixar la costa enrere i les ganes de tornar.

Només SImtu i REjo hem nedat en un LAmar sota la llum del SImsol.
Tu i REjo hem nedat en un LAmar sota la llum del SOLsol
i això ens ha fet eREterns.

SOLmaj7 RE SOLmaj7

DesREprés dels dies plàcids i els estius dels innocents,
quan el SOLmaj7vent del temporal vol enfosquir tants bons moments,
em dius REque no tingui por, que l’amor és arriscar,
si SOLmaj7no ens llencem a l’aigua, no aprendrem mai a nedar.

Només SImtu i REjo hem nedat en un LAmar sota la llum del SImsol.
Tu i REjo hem nedat en un LAmar sota la llum del SOLsol SOLmaj7
i això ens ha fet eREterns.

SOLmaj7 RE SOLmaj7

LALluny de tot, enRE→cara FA#m→estem més a SImprop,
LAi buits de tot, podem RE→omplir-nos dels FA#m→dos i adonar-nos SImque
LAsom molt més que RE→un simple FA#m→moment en el SImtemps,
LAsom un mar, RE→el far, la FA#m→barca i el SIm→vent, abraLAçats
sota el SOLcel, i això SOLmaj7ens ha fet eREterns.

RE SOLmaj7 RE SOLmaj7 x2
RE SOLmaj7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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