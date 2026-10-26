Intro:
RE SOLmaj7 RE SOLmaj7
Vam mu
REllar els peus a la riba com dos joves aprenents,
però a
SOLmaj7viat tota prudència se l’emporta la corrent.
I així,
REmentre ens submergíem en un ball de grocs i blaus,
vam
SOLmaj7deixar la costa enrere i les ganes de tornar.
Només
SImtu i REjo hem nedat en un LAmar sota la llum del SImsol.
Tu i
REjo hem nedat en un LAmar sota la llum del SOLsol
i això ens ha fet e
REterns. SOLmaj7 RE SOLmaj7
Des
REprés dels dies plàcids i els estius dels innocents,
quan el
SOLmaj7vent del temporal vol enfosquir tants bons moments,
em dius
REque no tingui por, que l’amor és arriscar,
si
SOLmaj7no ens llencem a l’aigua, no aprendrem mai a nedar.
Només
SImtu i REjo hem nedat en un LAmar sota la llum del SImsol.
Tu i
REjo hem nedat en un LAmar sota la llum del SOLsol SOLmaj7
i això ens ha fet e
REterns. SOLmaj7 RE SOLmaj7 LALluny de tot, en RE→cara FA#m→estem més a SImprop, LAi buits de tot, podem RE→omplir-nos dels FA#m→dos i adonar-nos SImque LAsom molt més que RE→un simple FA#m→moment en el SImtemps, LAsom un mar, RE→el far, la FA#m→barca i el SIm→vent, abra LAçats
sota el
SOLcel, i això SOLmaj7ens ha fet e REterns. RE SOLmaj7 RE SOLmaj7 x2 RE SOLmaj7
Vam mu
però a
I així,
vam
Només
Tu i
i això ens ha fet e
Des
quan el
em dius
si
Només
Tu i
i això ens ha fet e
sota el