LANo té massa MIcoses clares;
LAsi veu problemes, MIpassa de llarg.
LAPorta buides MIles butxaques
LAi el cor obert MIquan el sol se'n va.
LANo té massa MIcoses clares;
LAsi veu problemes, MIpassa de llarg.
LAPorta buides MIles butxaques
LAi el cor obert MIquan el sol se'n va.
LAPren el camí de la SIlluna blanca,
LAdins els seus ulls la podràs SIveure brillar.
LALa seva sempre és la SInit més llarga.
LANo busca res que amb la SImà pugui tocar.
LA MI SI MI x4
LADe MIdia, quan SItorna a MIcasa,
LAcompMIta en veu alta SIels minuts i MIels anys
LAi MImira els SIrecords com MIpassen
LAmenMItre espera SItornar a MImarxar.
Vol DO#manar més lluny, on SIels somnis neixen,
tren DO#mde l'amor que no SIsap si pararà.
No DO#mentén perquè tot SIva tan de pressa.
Per DO#mcada tren que perd, un SIsomni morirà.
MISota una esDO#mtrella
MIhi haurà algú DO#msempre
LAque sigui SIcom tu,
LAque estigui SIperdut.
LA MI SI MI x8
LAPren el camí de la SIlluna blanca,
LAdins els seus ulls la podràs SIveure brillar.
LALa seva sempre és la SInit més llarga.
LANo busca res que amb la SImà pugui tocar.
MISota una esDO#mtrella
MIhi haurà algú DO#msempre
LAque sigui SIcom tu,
LAque estigui SIperdut.
MISota una esDO#mtrella
MIhi haurà algú DO#msempre
LAque sigui SIcom tu,
FA#mque estigui SIperdut.
LA MI SI MI x16
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.