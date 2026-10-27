Sota una fina capa de cendra (Acords)

Unes copes, un poc de fum

Acords Acords
Roger Mas
roger mas irredempt
roger mas irredempt
DO#m SOL#m LA MI FA#m SOL#

DO#mUnes copes, SOL#mun poc de fum,
LAuna làmpada vermella i MIflaixos de tele muda a les parets,
FA#maquí, davant del SOL#foc.

DO#mEm sento bategar a les galtes SOL#mi vaig encès com una teia,
LAno sé si soc en un MIpou, en una cisterna
FA#mo a la frontera d’un paraSOL#dís.

DO#m SOL#m LA MI FA#m SOL#

DO#mAjagut al soSOL#mfà, s’hi està bé, en aquesta cambra,
LAlluny de qui sap què. La MIprofunditat
FA#mde sons ancestrals navega SOL#per nervis destensats, oxidant radis.

DO#mDe síntesi SOL#malquímica. Pedres roges.
LAGemecs encesos. La brasa del MIpecat somorta
FA#msota una SOL#fina capa de cendra.

FA#m SOL# DO#m SOL#m DO#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi