Souvenirs (Acords)

Fum d'encens antimosquits

Acords Acords
Els Catarres
els catarres postals
els catarres postals
Intro: RE LA7 x2

REFum d'enLA7cens antimosRE→LA7quits,
REun ceLA7mentiri a PaRE→LA7rís,
SOL7→FA#m7MTV en MIm7un apartament a BerRElín,
SOL7i al FA#m7matí, lleMIm7var-se amb la il·lusió d'un LAnen petit.

RENits en LA7àrees de serREvei, LA7
REregaLA7teig a MarraREkesh, LA7
SOL7un conFA#m7cert de MIm7La Ruda a PerpiREnyà,
SOL7al deFA#m7sert, dos diMIm7es a sobre un caLAmell.

REAaaaah! Però MImsense tu no és LAres.
REAaaaah! Però MImsense tu no és LAres.
REAaaaah! Però MImsense tu no és LAres.
REAaaaah! Però MImsense tu no és LAres.

RE LA7 x2

REBen fuLA7mat per AmsterREdam, LA7
REKatmanLA7dú és ple de REfang, LA7
SOL7souveFA#m7nirs com MIm7pàgines d'un vell passaREport,
SOL7són d'aFA#m7hir, avui MIm7tornen per trencar-me el LAcor.

REAaaaah! Però MImsense tu no és LAres.
REAaaaah! Però MImsense tu no és LAres.
REAaaaah! Però MImsense tu no és LAres.
REAaaaah! Però MImsense tu no és LAres.
REAaaaah! Però MImsense tu no és LAres.
REAaaaah! Però MImsense tu no és LAres.

RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi