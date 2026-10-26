Intro:
RE LA7 x2 REFum d'en LA7cens antimos RE→ LA7quits, REun ce LA7mentiri a Pa RE→ LA7rís, SOL7→ FA#m7MTV en MIm7un apartament a Ber RElín, SOL7i al FA#m7matí, lle MIm7var-se amb la il·lusió d'un LAnen petit. RENits en LA7àrees de ser REvei, LA7 RErega LA7teig a Marra REkesh, LA7 SOL7un con FA#m7cert de MIm7La Ruda a Perpi REnyà, SOL7al de FA#m7sert, dos di MIm7es a sobre un ca LAmell. REAaaaah! Però MImsense tu no és LAres. REAaaaah! Però MImsense tu no és LAres. REAaaaah! Però MImsense tu no és LAres. REAaaaah! Però MImsense tu no és LAres. RE LA7 x2 REBen fu LA7mat per Amster REdam, LA7 REKatman LA7dú és ple de REfang, LA7 SOL7souve FA#m7nirs com MIm7pàgines d'un vell passa REport, SOL7són d'a FA#m7hir, avui MIm7tornen per trencar-me el LAcor. REAaaaah! Però MImsense tu no és LAres. REAaaaah! Però MImsense tu no és LAres. REAaaaah! Però MImsense tu no és LAres. REAaaaah! Però MImsense tu no és LAres. REAaaaah! Però MImsense tu no és LAres. REAaaaah! Però MImsense tu no és LAres. RE
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.
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