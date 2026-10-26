La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FA#
DO#Quan se’ns FA#esgoti SOL#mel temps mort,
DO#quan hàDOmgim de FA#tornar a aSOL#mprenFA#dre a volar,
SOL#quan no viurem del record,
SOL#mquan goSIsem a creuRE#mre en un demà.
SOL#mNo ens escoltarem ningú,
SIno hem RE#mde ser mai més porucs.
SOL#L’última passa endavant:
SOL#msaltar al buit SIo bé ofegar-FA#nos.
LA#Que tinguem sort,
RE#msaps que som forts.
SOL#mTot pot canviar...
MITxuru txu txu. FA#Txuuuu!
LA#Buscant el nord,
RE#prenc tants tresors
RE#mque m’has SOL#mdeixat
SIgrapats al cor...
LA#
FA#Quan se’ns morin els ranLA#mcors
SIque ens FA#han fet viure en dos mons separats,
quan SOL#mper fi encerti els acords
SOL#que em permetin SIdir el que t’he esRE#mtimat.
SOL#Sabem que tant tu com jo
SOL#mmereixem tot el SImillor. RE#m
SOL#mCerca el que no hagis trobat
SIaquests anys al meu costat.
LA#
LA#Que tinguem sort,
RE#msaps que som forts.
SOL#mTot pot canviar...
LA#
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.