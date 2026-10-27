MI
MIDecideixo ser feliç,
obro el pit a SIml'imprevist,
ja vull LAveure el que no he vist,
abandoMIno el cantó trist.
Decideixo SImser feliç
i per pàtria SImvull amics,
per banLAdera, roba estesa
que diMIrà: aquí avui visc.
Decideixo SImser feliç
i per fi veig SIml'enemic,
la por LAi l'ànsia dins de mi
i el MIneguit que fa el patir.
Decideixo ser feSImliç.
I el LAtresor més gran
és allò que MIvisc.
I alé! La santa aSIlegria,
esLAtrella de la nit,
neMIgreta del dia.
I alé! La santa aSIlegria,
esLAtrella de la nit,
xiMIneta del dia.
SI LA MI
SI LA MI
DeciMIdeixo pillar el groove,
no doSImnar-me per vençut,
sorLAtir de la panxa del bou,
on no hi neva ni MIplou, i enganxar al vol
el LAque canta el flow.
M'arrosSImsega l'aquí i l'ara,
ja no LAsento la desgana,
trobo la MIrumba en la sardana.
DeciMIdeixo pillar el groove,
abandoSImno el cantó brusc.
Deixo LAque entri la melodia,
que siMIguin un la nit i el dia.
Decideixo ser feSImliç.
I per LAestil destil·lo
l'espeMIrit del que visc.
I alé! La santa aSIlegria,
esLAtrella de la nit,
neMIgreta del dia.
I alé! La santa aSIlegria,
esLAtrella de la nit,
xiMIneta del dia.
SI LA MI
SI LA MI
SI LA MI
SI LA MI
MISanta, l'alegria,
no em SIdeixis per la nit.
LASanta, la melodia,
no em deiMIxis ni nit ni dia.
MISanta, l'alegria,
no em SIdeixis per la nit.
LASanta, la melodia,
no em deiMIxis ni nit ni dia.
I alé! La santa aSIlegria,
esLAtrella de la nit,
neMIgreta del dia.
I alé! La santa aSIlegria,
esLAtrella de la nit,
xiMIneta del dia.
I alé! La santa aSIlegria,
esLAtrella de la nit,
neMIgreta del dia.
I alé! La santa aSIlegria,
esLAtrella de la nit,
xiMIneta del dia.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.