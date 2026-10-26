LAPleaRE→MIse stay homa. LAIf you neRE→MIed it, go to Mercadouna. LAIf you RE→MIlive in Barcelouna, LAthere's no RE→MItoilet paper innadi zouna.
LAPerò RE→MIestem bé. LASi ens hem RE→MIde veure, ens saludem de lluny. LAEstem RE→MIbé. LAD'aquí 9 meRE→MIsos hi haurà un baby boom. LAEstem RE→MIbé. LADues setmaRE→MInes sense sortir al carrer. LAEstem RE→MIbé. LAAquí amb RE→MIels meus amics amb res a fer.
LAJo et dic RE→MIque queda't a casa, mi seh, LAstay at RE→MIhoma. LAQueda't RE→MIa casa, dic que, LAstay at RE→MIhoma. LALávate las RE→MImanos, lávatelas con jabouna. LALávate RE→MIlas manos con jabón. LAEs poRE→MIca toda precaución. LAThe whola a RE→MIwe together in a ona action. LAWell man called RE→MIWilly deyah pan di combination, LAlongside RE→MImy family we deyah pan song.