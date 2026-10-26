Stay Homa (ft Sr Wilson) (Acords)

Please stay homa, please stay home

Acords Acords
Stay Homas
LAPlease RE→MIstay homa, please stay home,
LAdon't want RE→MIthe corona,
LApleaRE→MIse stay home.
LAOh! God, RE→MIplease stay homa,
LApleaRE→MIse stay home.
LAIt's oRE→MIkay to be alona.

LAPleaRE→MIse stay homa.
LAIf you neRE→MIed it, go to Mercadouna.
LAIf you RE→MIlive in Barcelouna,
LAthere's no RE→MItoilet paper innadi zouna.

LAPerò RE→MIestem bé.
LASi ens hem RE→MIde veure, ens saludem de lluny.
LAEstem RE→MIbé.
LAD'aquí 9 meRE→MIsos hi haurà un baby boom.
LAEstem RE→MIbé.
LADues setmaRE→MInes sense sortir al carrer.
LAEstem RE→MIbé.
LAAquí amb RE→MIels meus amics amb res a fer.

LAStay hoRE→MIma,
LApleaRE→MIse stay home,
LAdon't want RE→MIde corona,
LApleaRE→MIse stay homa.
LAOh! My, RE→MIplease stay homa,
LApleaRE→MIse stay home.
LAIt's oRE→MIkay to be alona.

LAJo et dic RE→MIque queda't a casa, mi seh,
LAstay at RE→MIhoma.
LAQueda't RE→MIa casa, dic que,
LAstay at RE→MIhoma.
LALávate las RE→MImanos, lávatelas con jabouna.
LALávate RE→MIlas manos con jabón.
LAEs poRE→MIca toda precaución.
LAThe whola a RE→MIwe together in a ona action.
LAWell man called RE→MIWilly deyah pan di combination,
LAlongside RE→MImy family we deyah pan song.

LAStay hoRE→MIma,
LApleaRE→MIse stay home,
LAdon't want RE→MIthe corona,
LApleaRE→MIse stay home.
LAOh! My, RE→MIplease stay homa,
LApleaRE→MIse stay home.
LAIt's oRE→MIkay to be alona.
LAPleaRE→MIse stay home.

LAHoma, RE→ MI
LApleaRE→MIse stay homa,
LAit's oRE→MIkay to be alona.

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