SImEl teu cap fa massa voltes abans de poder dormir. LA6Una vida més senzilla, només SImvols estar tranquil. SImBusques gent sota les pedres en qui poder confiar. MImÉs difícil de troFA#7bar-ne i SImpotser no en trobes cap.
SImDivideixes el teu temps, separant la realitat. LA6Tens formigues dins del cap SImque no paren de pencar. SImBusques temps dins de l’agenda, busques lloc on no n’hi ha. MImÉs difícil dir que FA#7no; a mi SImsempre m’ha costat.
MImHas de trobar un lloc LAon protegir-te. SImHas de trobar temps per tu...
SImI somies un futur on tot es veu tan bell i clar. LA6Hi existeix la vida plena, SImprats bucòlics i ideals. SImPerò et lleves al matí amb tres mil coses a fer MImi aquest somni se FA#7n’ha anat, SImi de nou la realitat.
MImHas de trobar un lloc LAon protegir-te. SIm6Has de trobar temps.
RESer bona persona és no saber dir que no, REsentir la lleialtat, el pes d’estar obligat, REsaber que has de complir amb la paraula donada.
SImSer bona persona és responsabilitat. SImSi us plau, no arribis tard. SImSi us plau, no em deixis tu penjat de nou!
SImI et ve la mala llet i no la pots evitar. LA6I et ve la mala llet i no la SImvols amagar. MImEt ve la mala llet FA#7i no la SImvols evitar.