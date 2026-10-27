Suar ft. Cloe (Acords)

Suar suar su-su-suar

Acords Acords
Scorpio
LAm FA DO REm
LAm FA DO REm

LAmSuar FAsuar su-su-suar.
DOSuar REmsuar su-su-suar.
LAmSuar FAsuar su-su-suar.
DOSuar REmsuar su-su-suar.
LAmSuar FAsuar su-su-suar.
DOSuar REmsuar su-su-suar.

LAmEntre oFAna i ona,
DOquan el REmsol em toca,
LAmva puFAjant la nota.

DO REm

LAmEntre oFAna i ona,
DOel booty REmrebota,
LAmsota FAl'aigua toca.

DO REm

Posa la LAmmà, m'imagina FAsencera,
no li imDOporta si mirant se'ns REmqueden,
sap que LAmtinc la combi comFApleta:
catalaDOna, de Barna i raxeREmta.

Li encanta si LAmla loca es seFAcreta,
sap que DOquan vulgui soc tota seREmva,
sap que LAmtinc la combi comFApleta:
catalaDOna, de Barna i raxeREmta.

La teva LAmpell saFAbor a DOmar, REm
no LAmpuc FAparar DOde REmpensar
en la teva LAmpell FAsabor DOa REmmar,
el LAmcos FAem demaDOna REmsuar.

LAmSuar FAsuar su-su-suar.
DOSuar REmsuar su-su-suar.
LAmSuar FAsuar su-su-suar.
DOSuar REmsuar su-su-suar.
LAmSuar FAsuar su-su-suar.
DOSuar REmsuar su-su-suar.

LAmEl teu FAcos em xoca,
DOja no vull que REmet separis.
LAmEl sol em dona, FA
DOcremant com al REmsafari.

LAmEstar a JimbaFAran,
DOuna platja de REmBali,
LAmsé que flipava, FA
DOa sobre diu que REmballi.

Banyant-nos a la vora del LAmmar,
moreno de DOcos i de cara.
REmNo vull que l'estiu tinLAmgui final,
tu ets l'aDOmor que he busREmcat.

La teva LAmpell saFAbor a DOmar, REm
no LAmpuc FAparar DOde REmpensar
en la teva LAmpell FAsabor DOa REmmar,
el LAmcos FAem demaDOna REmsuar.

LAmSuar FAsuar su-su-suar.
DOSuar REmsuar su-su-suar.
LAmSuar FAsuar su-su-suar.
DOSuar REmsuar su-su-suar.
LAmSuar FAsuar su-su-suar.
DOSuar REmsuar su-su-suar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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