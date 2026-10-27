Suau (Acords)

com mocador de fil

Acords Acords
Quico Pi de la Serra
quico pi de la serra dues tasses
quico pi de la serra dues tasses
RESuau
FA#mcom mocador de fil,
SOLcom un petó de nen,
FAbrisa de maig,
DOcom xiuxiREueig secret,
SImcom avança la MImserp,
LAcom cau la neu,
DOcom LAcarícia de FA#mvell.
SImAixí és MImla teDOva LApell.

RELluent
FA#mcom un riure sincer,
SOLcom un mirall al sol,
FAdiamant polit,
DOcom REl'aura vital,
SImcom rastre MImde cargol,
LAlluerna de nit,
FA#mcom un cometa errant.
SImAixí és el MImteu DOenLAcant.

RECalent
FA#mcom el cos enfebrat,
SOLcom el cor d'un amant,
FAvolcà encès,
DOcom el baf REd'un cavall,
SImcom el foc MImde Sant Joan,
LAvent del desert,
FA#mcom un estadi ple.
SImAixí és el MImteu DOaLAlè.

RETranquil
FA#mcom un racó de pau,
SOLcom l'arc de Sant Martí,
FAxiprer estirat,
DOcom capREvespre suís,
SImcom el vent de MImgarbí
LAmovent el blat,
FA#mcom paisatge pla.
SIm MIm DO LA
SImAixí és el MImteu DOmiLArar.

REMalalt
FA#mcom un poeta boig,
SOLcom arbre que no creix,
FAguerrer vençut,
DOcom home emREpresonat,
SImcom roda MImsense eix,
LAocell perdut,
FA#mcom algú que és ningú.
SIm MIm DO LA RE
SImAixí em trobo MImsense DOtuLAuuu!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi