RESuau FA#mcom mocador de fil, SOLcom un petó de nen, FAbrisa de maig, DOcom xiuxiREueig secret, SImcom avança la MImserp, LAcom cau la neu, DOcom LAcarícia de FA#mvell. SImAixí és MImla teDOva LApell.
RELluent FA#mcom un riure sincer, SOLcom un mirall al sol, FAdiamant polit, DOcom REl'aura vital, SImcom rastre MImde cargol, LAlluerna de nit, FA#mcom un cometa errant. SImAixí és el MImteu DOenLAcant.
RECalent FA#mcom el cos enfebrat, SOLcom el cor d'un amant, FAvolcà encès, DOcom el baf REd'un cavall, SImcom el foc MImde Sant Joan, LAvent del desert, FA#mcom un estadi ple. SImAixí és el MImteu DOaLAlè.
RETranquil FA#mcom un racó de pau, SOLcom l'arc de Sant Martí, FAxiprer estirat, DOcom capREvespre suís, SImcom el vent de MImgarbí LAmovent el blat, FA#mcom paisatge pla. SImMImDOLA SImAixí és el MImteu DOmiLArar.
REMalalt FA#mcom un poeta boig, SOLcom arbre que no creix, FAguerrer vençut, DOcom home emREpresonat, SImcom roda MImsense eix, LAocell perdut, FA#mcom algú que és ningú. SImMImDOLARE SImAixí em trobo MImsense DOtuLAuuu!