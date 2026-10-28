No tinc ni
SOL7feina ni patró. LA7
Ei! Ves per on tampoc en
RE7vull.
De fet soc alhora esquerp i vergo
SOL7nyós,
massa poruc per cobrar un
RE7sou adient.
De fet no
LA7puc canviar
d'ençà de
SOL7lluny que soc bergant, LA7
un somiatruites inno
SOL7cent.
Si ho sé del
SOL7cert, no em moc de l'ou. LA7
Soc un fruit d'un munt de vicis
RE7cars,
un resultat infructuós,
RE7
si més no, tot val a dir? Més val que no
SOL7
fi al cap d'amics en tindràs
RE7pocs, dels bons,
la sort no
LA7pot ni vol canviar SOL7de bon padrí. LA7Fins ara no ha hagut de patir SOL7
cap malastruc per perdre el
RE7seny.
D'acord que pipo i porto gre
RE7nyes
d'acord que et miro i et faig
RE7por. Eeeh!
Que em passo el dia
SOL7fumant, fumant, fumant
en un bar de mal
RE7nom, perdut.
Ansiós es
LA7tic per un got de SOL7vi,
per un subsidi per
RE7vell. SOL7 RE7 LA7 SOL7 LA7 SOL7 RE7
No puc quedar-me en un sol
RE7lloc, quiet.
Em sento pres amb l'aigua al
RE7coll.
No cal que em diguis de què en mi la
SOL7vida espera.
Sembla un anunci de «Co
RE7lón». Ha, ha, ha!
No vull ser un
LA7soc per tu, SOL7
un mal e
LA7xemple pel teu nom, SOL7
un Déu-vos-guard per compro
SOL7mís.
Et faig saber que toco el dos.
RE7
D'acord que pipo i porto gre
RE7nyes
d'acord que et miro i et faig
RE7por. Eeeh!
Que em passo el dia
SOL7fumant, fumant, fumant
en un bar de mal
RE7nom, perdut.
Ansiós es
LA7tic per un got de SOL7vi,
per un subsidi per
RE7vell. SOL7 RE7 LA7 SOL7 LA7 SOL7 LAm7 REm RE7 RE
Ei! Ves per on tampoc en
De fet soc alhora esquerp i vergo
massa poruc per cobrar un
De fet no
d'ençà de
un somiatruites inno
Si ho sé del
Soc un fruit d'un munt de vicis
un resultat infructuós,
si més no, tot val a dir? Més val que no
fi al cap d'amics en tindràs
la sort no
cap malastruc per perdre el
D'acord que pipo i porto gre
d'acord que et miro i et faig
Que em passo el dia
en un bar de mal
Ansiós es
per un subsidi per
No puc quedar-me en un sol
Em sento pres amb l'aigua al
No cal que em diguis de què en mi la
Sembla un anunci de «Co
No vull ser un
un mal e
un Déu-vos-guard per compro
Et faig saber que toco el dos.
D'acord que pipo i porto gre
d'acord que et miro i et faig
Que em passo el dia
en un bar de mal
Ansiós es
per un subsidi per