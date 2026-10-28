No tinc ni SOL7 feina ni patró. LA7

Ei! Ves per on tampoc en RE7 vull.

De fet soc alhora esquerp i vergo SOL7 nyós,

massa poruc per cobrar un RE7 sou adient.

De fet no LA7 puc canviar

d'ençà de SOL7 lluny que soc bergant, LA7

un somiatruites inno SOL7 cent.

Si ho sé del SOL7 cert, no em moc de l'ou. LA7



Soc un fruit d'un munt de vicis RE7 cars,

un resultat infructuós, RE7

si més no, tot val a dir? Més val que no SOL7

fi al cap d'amics en tindràs RE7 pocs, dels bons,

la sort no LA7 pot ni vol canviar SOL7 de bon padrí.

LA7 Fins ara no ha hagut de patir SOL7

cap malastruc per perdre el RE7 seny.



D'acord que pipo i porto gre RE7 nyes

d'acord que et miro i et faig RE7 por. Eeeh!

Que em passo el dia SOL7 fumant, fumant, fumant

en un bar de mal RE7 nom, perdut.

Ansiós es LA7 tic per un got de SOL7 vi,

per un subsidi per RE7 vell.



SOL7 RE7 LA7 SOL7 LA7 SOL7 RE7



No puc quedar-me en un sol RE7 lloc, quiet.

Em sento pres amb l'aigua al RE7 coll.

No cal que em diguis de què en mi la SOL7 vida espera.

Sembla un anunci de «Co RE7 lón». Ha, ha, ha!

No vull ser un LA7 soc per tu, SOL7

un mal e LA7 xemple pel teu nom, SOL7

un Déu-vos-guard per compro SOL7 mís.

Et faig saber que toco el dos. RE7



D'acord que pipo i porto gre RE7 nyes

d'acord que et miro i et faig RE7 por. Eeeh!

Que em passo el dia SOL7 fumant, fumant, fumant

en un bar de mal RE7 nom, perdut.

Ansiós es LA7 tic per un got de SOL7 vi,

per un subsidi per RE7 vell.



SOL7 RE7 LA7 SOL7 LA7 SOL7 LAm7 REm RE7 RE