Subsidi per vell (Acords)

No tinc ni feina ni patró

Acords Acords
Umpah-Pah
umpah pah bamboo avenue
umpah pah bamboo avenue
No tinc ni SOL7feina ni patró. LA7
Ei! Ves per on tampoc en RE7vull.
De fet soc alhora esquerp i vergoSOL7nyós,
massa poruc per cobrar un RE7sou adient.
De fet no LA7puc canviar
d'ençà de SOL7lluny que soc bergant, LA7
un somiatruites innoSOL7cent.
Si ho sé del SOL7cert, no em moc de l'ou. LA7

Soc un fruit d'un munt de vicis RE7cars,
un resultat infructuós, RE7
si més no, tot val a dir? Més val que no SOL7
fi al cap d'amics en tindràs RE7pocs, dels bons,
la sort no LA7pot ni vol canviar SOL7de bon padrí.
LA7Fins ara no ha hagut de patir SOL7
cap malastruc per perdre el RE7seny.

D'acord que pipo i porto greRE7nyes
d'acord que et miro i et faig RE7por. Eeeh!
Que em passo el dia SOL7fumant, fumant, fumant
en un bar de mal RE7nom, perdut.
Ansiós esLA7tic per un got de SOL7vi,
per un subsidi per RE7vell.

SOL7 RE7 LA7 SOL7 LA7 SOL7 RE7

No puc quedar-me en un sol RE7lloc, quiet.
Em sento pres amb l'aigua al RE7coll.
No cal que em diguis de què en mi la SOL7vida espera.
Sembla un anunci de «CoRE7lón». Ha, ha, ha!
No vull ser un LA7soc per tu, SOL7
un mal eLA7xemple pel teu nom, SOL7
un Déu-vos-guard per comproSOL7mís.
Et faig saber que toco el dos. RE7

D'acord que pipo i porto greRE7nyes
d'acord que et miro i et faig RE7por. Eeeh!
Que em passo el dia SOL7fumant, fumant, fumant
en un bar de mal RE7nom, perdut.
Ansiós esLA7tic per un got de SOL7vi,
per un subsidi per RE7vell.

SOL7 RE7 LA7 SOL7 LA7 SOL7 LAm7 REm RE7 RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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