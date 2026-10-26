La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
RE♭SI♭mFAmMI♭
RE♭La mà que gira el SI♭mplat i passa el deFAmcorat. El moviment caMI♭mina RE♭i el cap recorSI♭mda.
RE♭I roda sobre un SI♭mllit la son que no hem FAmdormit, com suren les partíMI♭cules RE♭de pols que no ha exisSI♭mtit.
RE♭SI♭mFAmMI♭
RE♭La mà que escriu el SI♭mtraç com pluja des del FAmbraç quan no tinc més paMI♭raules RE♭ni res a dir-SI♭mte.
RE♭I plouen lentaSI♭mment les passes que no FAmsents a llocs passats, futurs, MI♭presents.
I és que RE♭fa un moment, em SI♭mdeies que les passes se les FAmemporta el vent. Que en LA♭un minut aquí potser no hi DOm→queda SOLmres, i RE♭pensarem, de fet, en altres LA♭coses…
Però és que encara FAmno sé on vaig, no RE♭sé si cal que em quedi o que LA♭passi de llarg, que l’infinit s’escriu amb tinta DOm→permaSOLmnent que RE♭mai s’esborra i queda eternaMI♭ment, allà, perdut en un país del sud-consRE♭cient.
SI♭mFAmMI♭ RE♭SI♭mFAmMI♭
RE♭La mà que mou el SI♭mblat d’un camp que no hem seFAmgat. El moviment m’aMI♭tura RE♭i el cap m’espeSI♭mra.
RE♭I giro sobre SI♭ml’eix d’un cos que no exisFAmteix i el sol encara abriMI♭ga més…
I és que RE♭fa un moment, em SI♭mdeies que les passes se les FAmemporta el vent. Que en LA♭un minut aquí potser no hi DOm→queda SOLmres, i RE♭pensarem, de fet, en altres LA♭coses…
Però és que encara FAmno sé on vaig, no RE♭sé si cal que em quedi o que LA♭passi de llarg, que l’infinit s’escriu amb tinta DOm→permaSOLmnent que RE♭mai s’esborra i queda eternaMI♭ment, allà, perdut en un país del sud-consRE♭cient.
SI♭mFAmMI♭
RE♭Miro, miro cap enSI♭mrere i ja no veig el FAmterra darrere dels meus MI♭peus.
RE♭Plouen, plouen mil ciSI♭mreres, plouen com goFAmteres del sostre que no MI♭veus.