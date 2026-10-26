Sud-conscient (Acords)

La mà que gira el plat

Acords Acords
Blaumut
blaumut equilibri
blaumut equilibri

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

RE♭ SI♭m FAm MI♭

RE♭La mà que gira el SI♭mplat
i passa el deFAmcorat.
El moviment caMI♭mina
RE♭i el cap recorSI♭mda.

RE♭I roda sobre un SI♭mllit
la son que no hem FAmdormit,
com suren les partíMI♭cules
RE♭de pols que no ha exisSI♭mtit.

RE♭ SI♭m FAm MI♭

RE♭La mà que escriu el SI♭mtraç
com pluja des del FAmbraç
quan no tinc més paMI♭raules
RE♭ni res a dir-SI♭mte.

RE♭I plouen lentaSI♭mment
les passes que no FAmsents
a llocs passats, futurs, MI♭presents.

I és que RE♭fa un moment, em SI♭mdeies que les passes
se les FAmemporta el vent. Que en LA♭un minut
aquí potser no hi DOm→queda SOLmres,
i RE♭pensarem, de fet, en altres LA♭coses…

Però és que encara FAmno sé on vaig,
no RE♭sé si cal que em quedi o que LA♭passi de llarg,
que l’infinit s’escriu amb tinta DOm→permaSOLmnent
que RE♭mai s’esborra i queda eternaMI♭ment, allà,
perdut en un país del sud-consRE♭cient.

SI♭m FAm MI♭
RE♭ SI♭m FAm MI♭

RE♭La mà que mou el SI♭mblat
d’un camp que no hem seFAmgat.
El moviment m’aMI♭tura
RE♭i el cap m’espeSI♭mra.

RE♭I giro sobre SI♭ml’eix
d’un cos que no exisFAmteix
i el sol encara abriMI♭ga més…

I és que RE♭fa un moment, em SI♭mdeies que les passes
se les FAmemporta el vent. Que en LA♭un minut
aquí potser no hi DOm→queda SOLmres,
i RE♭pensarem, de fet, en altres LA♭coses…

Però és que encara FAmno sé on vaig,
no RE♭sé si cal que em quedi o que LA♭passi de llarg,
que l’infinit s’escriu amb tinta DOm→permaSOLmnent
que RE♭mai s’esborra i queda eternaMI♭ment, allà,
perdut en un país del sud-consRE♭cient.

SI♭m FAm MI♭

RE♭Miro, miro cap enSI♭mrere
i ja no veig el FAmterra
darrere dels meus MI♭peus.

RE♭Plouen, plouen mil ciSI♭mreres,
plouen com goFAmteres
del sostre que no MI♭veus.

RE♭ SI♭m FAm MI♭ x5

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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