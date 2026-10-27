Suècia (Acords)

Encara no saps com t'ho ha dit

Acords Acords
Quart Primera
quart primera pellicules
quart primera pellicules
FA#mEncara no saps com t'ho ha REdit.
FA#mAbraça l'aire de l'hiREvern.
SImQue aquí no et pots queMIdar,
DO#7crec que ara hauràs de FA#mmarxar. MI SIm

FA#m MI SI

FA#mAra vagues pel carRErer,
FA#msol, traït i abandoREnat.
SImCom t'ho ha pogut MIfer?
DO#7Si llarga vida et va juFA#m→MI→SIrar...

FA#m MI SI

FA#m MI FA#m MI x2
DO#7 RE

FA#mT'espanta la fragiliREtat,
FA#mque ràpid tot es pot trenREcar...
SImConfiança i MIfe
DO#7que t'han costat tant de troFA#mbar. MI SI

FA#mT'enfades i no pots penREsar
FA#mla falsa segureREtat
SImque ella et va doMInar
DO#7i ara et diu que has de FA#mmarxar. MI SI

FA#m MI SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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