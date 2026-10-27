SOLUoioio DOio io! SOLUoioio REio io!
SOLUoioio DOio io! RESúper SOLguai.
SOLUoioio DOio io! SOLUoioio REio io!
SOLUoioio DOio io! RESúper SOLguai.
Tot canDOtant,la vida SOLbaixa per un REtobogan.
No hi ha proSOLblemes, oblida’ls DOmaldecaps,
me sento REsúper SOLguai.
Tot baDOllant, estén els SOLbraços, pren-me REde les mans.
No hi ha proSOLblemes, oblida’ls DOmaldecaps,
me sento REsúper SOLguai.
Tu ets la DOllum del meu camí, l’aiSOLgua que rega les REflors del jardí,
la calor que SOLbatega al DOmeu petit
i em fa senREtir tan SOLguai.
Tu ets DOla pau, la sal que SOLdona vida al REmeu destí,
lo solet que SOLil·lumina DOel matí
i em fa senREtir tan SOLguai.
Tu DOque em fas oblidar qui soc del SOLtot,
la LAvida pren un altre nord, lo teu REcap recolzat al meu cor.
SOLTot canDOtant,la vida SOLbaixa per un REtobogan.
No hi ha proSOLblemes, oblida’ls DOmaldecaps,
i em sento REsúper SOLguai.
SOLUoioio DOio io! SOLUoioio REio io!
SOLUoioio DOio io! RESúper SOLguai.
SOLUoioio DOio io! SOLUoioio REio io!
SOLUoioio DOio io! RESúper SOLguai.
Tu ets la DOsang que em corre per les venes,
SOLla passió que em desREfà les trenes,
la SOLraó de ser del meu DOdespertar,
tu em fas senREtir tan SOLguai.
Si tu esDOtàs, SOLno em cal REres més,
SOLun somriuDOre REval per SOLtres,
tot lo DOmón giSOLra del RErevés,
SOLtu em fas DOsenREtir tan SOLguai.
Tu DOque em fas oblidar qui soc del SOLtot,
la LAvida pren un altre nord, lo teu REcap recolzat al meu cor.
SOLTot canDOtant,la vida SOLbaixa per un REtobogan.
No hi ha proSOLblemes, oblida’ls DOmaldecaps,
i em sento REsúper SOLguai.
SOL DO SOL RE SOL DO RE SOL x2
Jo la terra, DOtu la flor, SOLla nineta REdel meu cor,
SOLla cançó que em DOtrau la son
i em fa senREtir tan SOLguai.
Dos princeses que DOen sou una, SOLfont de la meua REfortuna,
SOLdos cireres, uDOna pruna,
sí, REtan SOLguai.
Tu DOque em fas oblidar qui soc del SOLtot,
la LAvida pren un altre nord, lo teu REcap recolzat al meu cor.
SOLTot canDOtant,la vida SOLbaixa per un REtobogan.
No hi ha proSOLblemes, oblida’ls DOmaldecaps,
i em sento REsúper SOLguai.
SOLUoioio DOio io! SOLUoioio REio io!
SOLUoioio DOio io! RESúper SOLguai.
SOLUoioio DOio io! SOLUoioio REio io!
SOLUoioio DOio io! RESúper SOLguai.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.