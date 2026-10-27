Súper lesbiana (Acords)

Super lesbiana

Acords Acords
Svetlana
svetlana marrana
svetlana marrana
DOSuper lesbiana.

MI REm SOL
DO MI FA SOL

DOAvui sopar popular,
MImi sé que t’han convidat.
FAja fa 80.000 anys
SOLque miro el teu Instagram.

DOSé quasi tot el que fas,
MImhauré de dissimular
FAque sols em falta saber
SOLel teu DNI sexual.

FANo puc parar de pensar en SOLel que podria passar
DOsi vens a buscar el sopar.
MIJo te’n podria donar. FA→SOL(Ahhhhhhh).

FANo puc parar de pensar en el que SOLpodria passar.
DOEstic tot el ratu espeMIrant,
com si fos a Disney Land FA(Disney Land!)

No puc parar de pensar en el que poSOLdria passar
DOsi aconseguissis matar tot allò MIque et fa dubtar.
FANo puc parar de pensar en el que SOLpodria passar
DOsi et desfessis d’això que no et MIpermet disfrutar.

DO MIm REm SOL

DOT’acostes a pel tiquet.
MImNo sé què t’he d’oferir.
FAPotser no vol res d’aquí,
SOLcrec que no vol res de mi.

DOTothom diu que sí, que sí,
MImque t’han vist en “bbq”,
FAperò em mires com la Jasmin
SOLi document validat FA(Ahhhhhh). SOL

DOPetons tota la nit
MIque no et vegi ni Crist FA→SOL(Ahhhhhh).

DOEstem a dins flotant
MIa un tipus Dragon Khan (Dragon Khan!)

FANo puc parar de pensar en el que SOLpodria passar
DOsi aconseguissis matar tot allò MIque et fa dubtar.
FANo puc parar de pensar en el que SOLpodria passar
DOsi et desfessis d’això que no et MIpermet disfrutar.

LAm SOL FA MI
LAm SOL FA MI

LAmDius que estàs cansada, te’n SOLvas de la festa,
FAperò quina nit més maca! Moltes MIgràcies per entendre’m.
LAmNo et crec, dius que no ets de SOLla meva banda,
FAi jo vull enviar-te el cora MIper telecomanda.

LAmDius que estàs cansada, te’n vas de la SOLfesta,
FAperò quina nit més maca! Moltes gràcies per entenMIdre’m.
LAmNo et crec, dius que no ets de la meva SOLbanda,
FAi jo vull enviar-te el cora per telecoMImanda.

DOJa n’estic farta de ser
MImel putu regal d’una nit.
FASi no saps què et ve de gust,
SOLcompra’t tu sola un peluix.

DONo sé, no sé, no sé si fer
MImquatre teràpies al mes.
FABla bla bla bla! I a plorar,
SOLque jo no et vull aguantar FA→SOL(Ahhhhhh).

DONo és DNI equivocat,
MIse’n diu desig ofegat FA→SOL(Ahhhhh).

DOMare de Déu, què ha passat!
MIAi! Que pesá, t’ha agradat!

FA SOL DO MIm

FANo puc parar de pensar en el que SOLpodria passar
DOsi aconseguissis matar tot allò MIque et fa dubtar.
FANo puc parar de pensar en el que SOLpodria passar
DOsi et desfessis d’això que no et MIpermet disfrutar.

FANo puc parar de pensar en el SOLque podria passar.
DONo puc parar de pensar en el MIque podria passar.
FANo puc parar de pensar en el SOLque podria passar.
DONo puc parar de pensar en el MIque podria passar.
FANo puc parar de pensar en el SOLque podria passar.
DONo puc parar de pensar en el MIque podria passar.
FANo puc parar de pensar en el SOLque podria passar.
DONo puc parar de pensar en el MIque podria passar.
FANo puc parar de pensar en SOLel que podria pasDOsar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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