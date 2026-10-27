DOAvui sopar popular, MImi sé que t’han convidat. FAja fa 80.000 anys SOLque miro el teu Instagram.
DOSé quasi tot el que fas, MImhauré de dissimular FAque sols em falta saber SOLel teu DNI sexual.
FANo puc parar de pensar en SOLel que podria passar DOsi vens a buscar el sopar. MIJo te’n podria donar. FA→SOL(Ahhhhhhh).
FANo puc parar de pensar en el que SOLpodria passar. DOEstic tot el ratu espeMIrant, com si fos a Disney Land FA(Disney Land!)
No puc parar de pensar en el que poSOLdria passar DOsi aconseguissis matar tot allò MIque et fa dubtar. FANo puc parar de pensar en el que SOLpodria passar DOsi et desfessis d’això que no et MIpermet disfrutar.
DOMImREmSOL
DOT’acostes a pel tiquet. MImNo sé què t’he d’oferir. FAPotser no vol res d’aquí, SOLcrec que no vol res de mi.
DOTothom diu que sí, que sí, MImque t’han vist en “bbq”, FAperò em mires com la Jasmin SOLi document validat FA(Ahhhhhh). SOL
DOPetons tota la nit MIque no et vegi ni Crist FA→SOL(Ahhhhhh).
DOEstem a dins flotant MIa un tipus Dragon Khan (Dragon Khan!)
FANo puc parar de pensar en el que SOLpodria passar DOsi aconseguissis matar tot allò MIque et fa dubtar. FANo puc parar de pensar en el que SOLpodria passar DOsi et desfessis d’això que no et MIpermet disfrutar.
LAmSOLFAMI LAmSOLFAMI
LAmDius que estàs cansada, te’n SOLvas de la festa, FAperò quina nit més maca! Moltes MIgràcies per entendre’m. LAmNo et crec, dius que no ets de SOLla meva banda, FAi jo vull enviar-te el cora MIper telecomanda.
LAmDius que estàs cansada, te’n vas de la SOLfesta, FAperò quina nit més maca! Moltes gràcies per entenMIdre’m. LAmNo et crec, dius que no ets de la meva SOLbanda, FAi jo vull enviar-te el cora per telecoMImanda.
DOJa n’estic farta de ser MImel putu regal d’una nit. FASi no saps què et ve de gust, SOLcompra’t tu sola un peluix.
DONo sé, no sé, no sé si fer MImquatre teràpies al mes. FABla bla bla bla! I a plorar, SOLque jo no et vull aguantar FA→SOL(Ahhhhhh).
DONo és DNI equivocat, MIse’n diu desig ofegat FA→SOL(Ahhhhh).
DOMare de Déu, què ha passat! MIAi! Que pesá, t’ha agradat!
FASOLDOMIm
FANo puc parar de pensar en el que SOLpodria passar DOsi aconseguissis matar tot allò MIque et fa dubtar. FANo puc parar de pensar en el que SOLpodria passar DOsi et desfessis d’això que no et MIpermet disfrutar.
FANo puc parar de pensar en el SOLque podria passar. DONo puc parar de pensar en el MIque podria passar. FANo puc parar de pensar en el SOLque podria passar. DONo puc parar de pensar en el MIque podria passar. FANo puc parar de pensar en el SOLque podria passar. DONo puc parar de pensar en el MIque podria passar. FANo puc parar de pensar en el SOLque podria passar. DONo puc parar de pensar en el MIque podria passar. FANo puc parar de pensar en SOLel que podria pasDOsar.